SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de septiembre 2025 - 00:00

Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este lunes 22 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro tarjeta marcó los $2.285,97..

El euro tarjeta marcó los $2.285,97..

El euro hoy -sin impuestos- cotizó la semana anterior a $1.695,11 para la compra y a $1.786,49 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.814,75 para la compra y a $1.846,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.285,97.

Informate más

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 22 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.475. El BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar blue operó a $1.520 para la venta y la brecha con el oficial mayorista alcanzó el 3,1%.

Valor del MEP hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar MEP cotizó a $1.551,03 y la brecha contra el mayorista llegó al 5,2%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.567,06, por lo cual la brecha escaló al 6,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.550,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.657, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias