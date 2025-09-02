Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 2 de septiembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Cotización del dólar hoy.

El dólar oficial operó a $1.336.46 para la compra y a $1.378,91 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.370, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció este martes que el Tesoro intervendría en el mercado "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". Tras el aviso y al final de la rueda, se conoció que el BCRA participó en el mercado de futuros y en el oficial, pero a cuenta y orden del Tesoro, ya que éste no puede intervenir directamente en el MULC.

En ese contexto, las reservas internacionales aumentaron u$s731 millones y cerraron en u$s40.761 millones. Fuentes oficiales informaron que la suba se explica por la reversión de los movimientos a la baja de este viernes, cuando cayeron u$s1.533 millones. Pero las mismas fuentes aclararon que el aumento fue menor a lo previsto dado que hubo un pago de u$s40 millones de pagos al BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y al BID.

Así y todo, queda un resto de u$s762 millones que salieron de las arcas públicas el viernes y no volvieron a ingresar este martes tras el feriado en Wall Street. En el mercado se hablabla de que la intervención del Tesoro de este martes habría llegado a u$s100 millones.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 2 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, arrancó la jornada en los $1.380, para luego retroceder y terminar en los $1.361, $11 por debajo del cierre previo. A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 2 de septiembre El dólar blue operó a $1.370 y la brecha con el oficial mayorista se ubicó en 0,6% a favor de la divisa paralela. Valor del MEP hoy, martes 2 de septiembre El dólar MEP cotizó a $1.365,62 y la brecha contra el mayorista es de 0,3%. Valor del dólar CCL hoy, martes 2 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.372,00, por lo cual la brecha es de 0,8%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de septiembre El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.366,07, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.092, según Binance.