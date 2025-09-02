Nicolás Maduro repudió el despliegue de EEUU en el Caribe y advirtió: "Vienen por el petróleo venezolano"

Los dichos de Maduro llegan después de que el presidente norteamericano Donald Trump afirmara que interceptaron y atacaron una embarcación venezolana supuestamente "cargada de drogas". En el operativo murieron 11 personas.

Nicolás Maduro aseguró que el objetivo de la avanzada de EEUU es quedarse con el petróleo venezolano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , respondió al ataque de Estados Unidos a una embarcación venezolana que, según afirmó Donald Trump estaba "cargada de drogas", y aseguró que el despliegue militar norteamericano en el Caribe tiene como objetivo final "apoderarse" del petróleo de su país.

El mandatario advirtió que desde EEUU "se inventan un cuento, un relato" vinculado a la presencia de narcotráfico en Venezuela para poder avanzar militarmente y quedarse con los recursos naturales del país.

“Ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, vienen por el gas. Ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, les pertenece a ustedes . Es del pueblo de Venezuela”, enfatizó Maduro.

El líder del régimen venezolano remarcó que su país ostenta la primera reserva de crudo comprobada en el mundo y que sus yacimientos de gas son los cuartos más grandes del planeta, además de tener reservas de oro.

En ese sentido, señaló que hay “ocho barcos de guerra, nos apuntan en la cabeza con 1.200 misiles y mandan un submarino nuclear” para presionarlos.

11 personas murieron en el ataque de EEUU a una embarcación "cargada de drogas"

Las declaraciones de Maduro se dieron a conocer minutos después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, informara que las fuerzas estadounidenses interceptaron y atacaron una embarcación venezolana supuestamente "cargada de drogas".

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Estas drogas venían de Venezuela y están entrando muy fuertemente en nuestro país”, aseguró Trump ante la prensa.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, detalló en su cuenta de X que la operación tuvo como objetivo una estructura vinculada a una organización narcoterrorista y calificada como amenaza por las autoridades estadounidenses. Según Rubio, la acción se desarrolló en el sur del Caribe.

Más tarde, el propio Trump amplió la información en su red Truth Social, donde confirmó que 11 personas murieron durante el operativo y acusó directamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar lo que denominó una red de “terrorismo y narcotráfico”. Según sus declaraciones, los involucrados pertenecían al grupo conocido como Tren de Aragua, al que Washington ha designado como organización terrorista extranjera.