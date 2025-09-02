Real blue: a cuánto cerró este martes 2 de septiembre

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cerró a $235,75 para la compra y a $247,75 para la venta, este martes 2 de septiembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

En tanto, el real oficial se negoció a $250 para la compra y a $260 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $338 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 2 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, arrancó la jornada en los $1.380, para luego retroceder y terminar en los $1.361, $11 por debajo del cierre previo.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 2 de septiembre

El dólar blue operó a $1.370 y la brecha con el oficial mayorista se ubicó en 0,6% a favor de la divisa paralela.

Valor del MEP hoy, martes 2 de septiembre

El dólar MEP cotizó a $1.365,62 y la brecha contra el mayorista es de 0,3%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 2 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.372,00, por lo cual la brecha es de 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.366,07, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.092, según Binance.