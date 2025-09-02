Donald Trump enfrentó los rumores sobre su estado de salud







El presidente de EEUU respondió preguntas directas sobre su salud, al señalar que "no estaba al tanto de que la gente se estuviera preguntando si había muerto, pero había escuchado que había preocupaciones".

Versiones encontradas sobre la salud de Donald Trump.

Luego de que no se lo viera en público durante varios días, comenzaron las especulaciones en internet sobre el estado de salud del presidente de EEUU, Donald Trump. Ni siquiera una visita a su campo de golf durante el fin de semana fueron suficientes para frenar los rumores en redes sociales, alimentados por sus opositores políticos.

Trump abordó el martes preguntas directas sobre su salud, al señalar que "no estaba al tanto de que la gente se estuviera preguntando si había muerto, pero había escuchado que había preocupaciones".

“Sabía que se decía algo como: ‘¿Está bien? ¿Cómo se siente? ¿Qué tiene?’”, dijo Trump, calificando las especulaciones como “noticias falsas” y aseguró que “estuvo muy activo durante el fin de semana”.

En los últimos días se le ha visto a Trump con moretones en la parte posterior de su mano derecha, a veces mal disimulados con maquillaje, e hinchazón alrededor de sus tobillos.

La Casa Blanca ha dicho que a Trump se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, lo que significa que las venas en las piernas no pueden llevar adecuadamente la sangre de regreso al corazón, causando que se acumule en la parte inferior de las piernas. Es una condición bastante común en adultos mayores.

En cuanto a los hematomas, la secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguró que son por “estrechar manos con frecuencia y por el uso de aspirinas”, que Trump toma regularmente para reducir el riesgo de un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Trump dice que estuvo publicando en su plataforma Truth Social Trump señaló que dio algunas entrevistas durante los días en que no se le vio en público, además de que estuvo publicando en su plataforma de redes sociales Truth Social. Trump no ha sido precisamente transparente en cuanto a su estado de salud en ocasiones anteriores. Después de anunciar su primera campaña, en 2015, publicó una carta hiperbólica de su médico en la que se aseguraba que “su fuerza física y resistencia son extraordinarias” y que sería “el individuo más saludable jamás elegido para la presidencia”.