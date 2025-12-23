La leyenda del fútbol argentino que recibió un emotivo regalo y no pudo contener las lágrimas + Seguir en









El histórico de un importante club tuvo un momento cargado de emoción en un pequeño homenaje realizado.

Unos hinchas tuvieron un gesto más que emotivo con la gloria del deporte local. Fuente: Muy Independiente

El fútbol argentino tiene relatos emocionantes, tanto por lo que pasa dentro como fuera de la cancha. Hay exjugadores que muchos hinchas jóvenes no llegaron a ver destacarse en el campo de juego por cuestiones generacionales, pero han dejado una marca tan fuerte que su historia se trasladó de padre a hijo.

Recientemente, en Independiente se vivió un momento único que dejó a este protagonista al borde de las lágrimas después del gesto de un pequeño y su papá. La leyenda del club compartió una escena que erizó la piel de todos los presentes e incluso de quienes conocieron el detalle luego a través de las redes sociales.

Trossero Independiente La gloria del Rojo se emocionó hasta las lágrimas gracias a dos hinchas. Independiente La historia de Enzo Trossero: una gloria de Independiente Enzo Trossero no es solo una gloria del Rojo, también lo es del fútbol argentino. Con el conjunto de Avellaneda conquistó seis títulos: dos torneos nacionales (1977 y 1978), un Metropolitano (1983), la Copa Interamericana de 1976 y la Copa Libertadores e Intercontinental de 1984.

Surgido de Colón de Santa Fe, pasó en 1975 a Independiente y tuvo dos ciclos, con un paso por el fútbol francés de por medio. En total, el defensor vistió la camiseta de Independiente en 345 oportunidades y aportó 35 goles. Es considerado uno de los dos mejores zagueros de la historia del club por la revista El Gráfico.

También jugó en Deportivo Toluca de México y Estudiantes de La Plata, último club de su carrera antes de confirmar su retiro profesional. Como entrenador, tuvo experiencias en Argentina, Suiza, Arabia Saudita y Guatemala, donde dirigió por última vez en 2015.

El regalo que emocionó a todos: la única camiseta que tiene como jugador En el marco de la presentación de su libro, en un acto que ya era emotivo, hubo un gesto hacia el ídolo que terminó de conmover a todos. Para entender la magnitud del momento, hay que aclarar que el ex zaguero no conserva camisetas de su etapa como jugador, pese a su extensa trayectoria. Embed - Enzo Trossero. Sin dudas, el momento más emotivo del año. Conociendo ese detalle, un niño y su padre le obsequiaron una camiseta suya, utilizada durante su época en el fútbol profesional. Trossero agradeció el gesto entre lágrimas, visiblemente emocionado. Además, les contó que pensaba enmarcarla, ya que se convirtió en la única camiseta de su colección personal de toda su carrera como jugador.

