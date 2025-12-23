Fuertes tormentas en el AMBA en la previa de Navidad: inundaciones, granizo y cortes de luz + Seguir en









El Área Metropolitana de Buenos Aires recibió una fuerte caída de agua a un día del comienzo de las fiestas y generó algunas inundaciones y tránsito en algunas zonas.

Fuertes lluvia en el AMBA. Mariano Fuchila

Una intensa y sorpresiva tormenta con granizo golpeó este martes por la tarde al AMBA en la antesala de las fiestas. Desde múltiples puntos de la región, vecinos difundieron en redes sociales registros del fenómeno meteorológico, que tuvo especial virulencia en la zona oeste y en la zona norte.

Tanto en Zona Norte, como Zona Oeste, imágenes de calles inundadas invadieron las redes sociales. Además, un shopping de la localidad de Martínez sufrió filtraciones en los techos de sus pasillos y el establecimiento se llenó de agua.

Embed Unicenter en estos momentos pic.twitter.com/vYgPhHO9lj — be happy ♥ (@elias_evaldez) December 23, 2025 Tras viralizarse los videos del lugar con fuertes filtraciones, el Unicenter difundió un comunicado en el que confirmó que se acortó "la operatoria de los sectores afectados", mientras que "las demás áreas no perjudicadas se encuentran desarrollando sus actividades con normalidad". Cabe recordar que esta noche se llevará a cabo la "Noche de los shoppings", donde se extiende el horario de atención de cara a la Nochebuena.

Desde el sitio Meteorología Buenos Aires explicaron que se trató de fenómenos típicos de la temporada estival. “Chaparrones bien típicos de verano. Ayudó mucho la elevada humedad, las altas temperaturas y los altos puntos de rocío. Son muy aislados. Vienen con actividad eléctrica y lluvia intensa de corta duración. Pasan rápido”.

Pasan rápido https://t.co/cWxJUYdO4Q pic.twitter.com/S4QOndce0B — Meteorologia Buenos Aires (@MeteoBsAs) December 23, 2025 El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a toda la región, ante la probabilidad de lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica y caída ocasional de granizo. Las precipitaciones se iniciaron cerca del mediodía y se intensificaron con el paso de las horas, lo que provocó complicaciones en el tránsito y anegamientos en distintas arterias.

Embed Esperemos no suba más el auto de mi vecino arruinado de la última tormenta otra vez bajo agua , creo que lloro por él pic.twitter.com/EKy6qifzPS — VeritArgenta (@GingerVerito) December 23, 2025 Según informó el SMN, el aviso comprende a la Ciudad de Buenos Aires y a numerosos distritos del conurbano bonaerense, entre ellos La Plata, Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Hurlingham, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Tigre y San Fernando, entre otros. Embed Granizo, lluvia, viento, granizo otra vez, zona norte bajo ataque. pic.twitter.com/eUjRgg1Jmd — Seba (@SebaTorresArg) December 23, 2025 Los modelos privados también muestran diferencias. Windy indica que las precipitaciones podrían concentrarse durante la tarde, mientras que Windguru señala la madrugada como el período más probable. Este desacuerdo refleja la variabilidad del escenario, aunque los pronósticos más consistentes del SMN confirman la presencia de lluvias. Cómo seguirá el tiempo esta semana De cara al miércoles 24, Nochebuena, el SMN no descarta la continuidad de la inestabilidad. El pronóstico prevé cielo algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, con probabilidad de chaparrones por la tarde y lluvias aisladas por la noche. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima estimada de 22 grados y una máxima de 33. Para el jueves 25 de diciembre, el organismo anticipa una mejora en las condiciones del tiempo. Se espera una jornada sin precipitaciones en la Ciudad y el conurbano, con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 20 y 29 grados. En tanto, el viernes, cierre de la semana de Navidad, se presentaría con cielo entre algo y parcialmente nublado y un nuevo repunte del calor. De acuerdo con el SMN, la temperatura mínima rondará los 21 grados, mientras que la máxima podría ubicarse cerca de los 32.