El petróleo baja, apunta a perforar los u$s60 mientras las acciones petroleras europeas caen con fuerza

El petróleo profundiza las bajas ante la incertidumbre geopolítica generada por los planes de Donald Trump sobre las reservas de Venezuela, lo que presiona a los precios internacionales y arrastra a las acciones del sector energético.

El p etróleo extiende su caída este miércoles, ya que el plan de Donald Trump de apoderarse de las reservas de Venezuela y su último ataque contra Groenlandia obligaron a tomar un respiro al repunte de Año Nuevo.

Los futuros del petróleo Brent caen 0,31% a u$s60,52 el barril mientras que el WTI cede 0,6% a u$s56,78. Así, acumula su tercera jornada de pérdidas después de que Trump capturara a Nicolás Maduro durante el fin de semana. Vale recordar que el Presidente de EEUU ratificó en las últimas horas que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo para ser vendidos a precios de mercado.

Al mismo tiempo, la incertidumbre sobre lo que Trump podría hacer a continuación y cómo China podría reaccionar a los riesgos de que sus intereses se vean afectados estaba en la mente de los inversores, pero era difícil traducirla en la mayoría de los precios de los activos, dijo el gestor de cartera de múltiples activos de Lombard Odier Investment Managers, Florian Ielpo.

La noticia también arrastra a acciones del sector petrolero, como Repsol , con caídas de hasta 2%. Otras firmas como TotalEnergies o Shell también ceden 2,3% y -2,4%. En tanto, Chevron opera en alza de hasta 0,6% en el premarket de Wall Street.

Según el mandatario, el dinero será controlado por él "para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de EEUU". "He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato", remarcó también Trump, que explicó que el petróleo se transportará en barcos de almacenamiento y llegará directamente "a los muelles de descarga en EEUU". Trump también afirmó que el petróleo entregado a EEUU era "de alta calidad" y "sancionado".

'The Wall Street Journal' informó el martes que Trump planea reunirse con representantes de las grandes petroleras estadounidenses Chevron, ConocoPhillips y Exxon Mobil, junto con otros productores nacionales, en la Casa Blanca el viernes "para discutir inversiones significativas en el sector petrolero de Venezuela". Chevron es la única gran petrolera estadounidense que opera en Venezuela. La compañía exportó cerca de 140.000 barriles por día en el cuarto trimestre de 2025, según datos de la consultora energética Kpler.

En una entrevista en 'NBC', Trump indicó que harían falta unos 18 meses para modernizar el sector petrolero venezolano y que se requeriría de una inversión milmillonaria que el Gobierno estadounidense podría subsidiar. "Habrá que gastar una enorme cantidad de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego se les reembolsará por parte nuestra o a través de los ingresos", indicó.

Trump se negó a decir cuánto cree que costaría a las empresas reparar y modernizar la infraestructura petrolera envejecida de Venezuela. "Se gastará una cantidad de dinero muy considerable por parte de las compañías petroleras. Pero les irá muy bien. Y al país le irá bien", añadió. Según el presidente estadounidense, explotar las reservas de Venezuela, que ascienden a más de 300.000 millones de barriles, "va a reducir los precios del petróleo". "Tener una Venezuela que sea productora de petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del petróleo", apuntó.

Tierra del Fuego hidrocarburos petróleo y gas Terra Ignis Energía S.A.

“El resultado más probable es un impulso a la economía global debido a ese petróleo. Claramente es negativo para el precio del petróleo en sí, pero los costos energéticos son clave para la perspectiva económica global. El lado negativo es que el aumento de la incertidumbre en el panorama geopolítico podría eclipsar cualquier beneficio económico positivo", afirma Michael McCarthy, CEO de la plataforma de inversión Moomoo, en declaraciones recogidas por 'CNBC'.

Sin embargo, no todos los analistas son tan optimistas. "Estimamos solo 300.000 barriles diarios de suministro adicional en los próximos dos o tres años con un gasto incremental limitado. Parte de esto puede financiarse orgánicamente por PDVSA, pero sería necesario comprometer capital internacional para hacer posible los 3 millones de barriles diarios para 2040", dijo Janiv Shah, analista de Rystad.