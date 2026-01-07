Nada que envidiarle al Caribe: la playa escondida de Argentina que te enamora con sus aguas turquesas

Con una costa que resalta por lo cristalino de sus aguas y la claridad de sus arenas, este lugar es una gran alternativa para las vacaciones.

Esta zona costera no tiene nada que envidiarle a los rincones fuera del país.

De cara a las vacaciones de verano, los destinos costeros suelen ser la primera elección del turismo . En ese sentido, las playas de Brasil o del Caribe aparecen como las más destacadas en la opinión popular, aunque no son las únicas alternativas pese a sus características llamativas.

Dentro de Argentina , más precisamente en el sur del país, hay un rincón que nada tiene que envidiarles a sus pares de otras naciones. Con arena clara y aguas cristalinas , se presenta como una gran opción para quienes buscan descansar bajo el sol.

Punta Villarino se encuentra en la costa de la provincia de Río Negro, sobre el golfo San Matías , dentro del área de influencia de San Antonio Este. Forma parte de un sector costero poco urbanizado, caracterizado por playas amplias, médanos bajos y un mar que cambia de color según el clima y las mareas.

Está integrada al entorno natural de la bahía de San Antonio , una zona reconocida por su biodiversidad y por la presencia estable de fauna marina. La playa se distingue por su superficie cubierta de conchillas blancas y por la tranquilidad que la rodea.

Uno de los principales atractivos del lugar es el contacto directo con la naturaleza. Caminar por la costa permite recorrer extensos tramos de playa sin interrupciones, observar el paisaje y disfrutar del silencio, apenas interrumpido por el sonido del mar y el viento.

La presencia de lobos marinos es otro de los grandes distintivos de Punta Villarino. Los animales descansan sobre la arena y se mueven con naturalidad en su hábitat, lo que convierte a la observación de fauna en una experiencia central del paseo, siempre respetando la distancia y el entorno protegido.

En días favorables, el mar permite refrescarse y realizar actividades náuticas tranquilas, como kayak o canotaje. También es un punto elegido por quienes disfrutan de la fotografía de paisajes y aves costeras, habituales en esta zona del golfo.

Cómo ir hasta Punta Villarino

El acceso se realiza desde Las Grutas. Desde allí se debe tomar la Ruta Provincial 2 en dirección a San Antonio Oeste y continuar hasta el desvío hacia San Antonio Este. Una vez en el puerto, se sigue por el camino costero que parte desde el muelle y conduce a las playas del sector donde se encuentra Punta Villarino.

El último tramo es de ripio y se recomienda circular con precaución, especialmente en días de viento o luego de lluvias. No hay transporte público directo hasta la playa, por lo que el acceso es únicamente en vehículo particular.