Economía canjeó letras atadas al dólar por $3,4 billones y pasó el vencimiento para fin de mes

La idea de la operación es poner en marcha un mecanismo que evite la incertidumbre del tipo de cambio previo a licitaciones normales. En enero vencen unos $30 billones y de ellos unos $6,6 están atados al dólar.

El Ministerio de Economía anunció que logró canjear letras atadas a la evolución del dólar oficial por $3,4 billones , en una operación corta por 15 días destinada a despejar incertidumbre en el mercado, en un mes donde vencen unos $30 billones.

De acuerdo con la información oficial “en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de $3,417 billones habiendo recibido ofertas por un total de $3,678 billones”.

“Esto significa una aceptación de 64,19% sobre el total del valor nominal en circulación ”, señaló el Palacio de Hacienda.

De acuerdo con información de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), las letras canjeadas vencen el 16 de enero próximo por algo mas de $6 billones.

Las nuevas Lelinks que se entregaron en esta oportunidad vencen el 30 de enero . En esa fecha había ya previsto un vencimiento por unos $600.000 millones.

Economía detalló que por la D16E6 se rescataron el equivalente a u$s2.338 millones y se entregaron D30E6 por u$s2.356 millones.

“Con esta operación se puso en funcionamiento un mecanismo para facilitar a los inversores la reinversión en instrumentos dólar-link, eliminando el riesgo de fijación de tipo de cambio previo a las licitaciones regulares”, explicó el Gobierno.

Mega vencimiento en enero

Enero cuenta con un abultado vencimiento de deuda en pesos. El Ministerio de Economía tiene un escenario desafiante en el primer cuatrimestre del año en lo relacionado a vencimientos de deuda en moneda local. Se estima que en el primer cuatrimestre del año llegaría a unos $87 billones.

En el primer mes del año, de acuerdo con estimaciones de Adcap Grupo Financiero y del economista Federico García Martínez, vencerán poco más de $31 billones, de los cuales unos $19 billones corresponden a bonos de tasa fija. Es de recordar que, de acuerdo con estimaciones privadas, la mitad de los bonos emitidos están en poder de las propias agencias y dependencia del Estado.