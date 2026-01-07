REPO con bancos: Gobierno sumó u$s700 millones a último minuto porque no pudo ingresar los dólares de las represas

Ámbito había anticipado que el crédito podía llegar a u$s2.300 millones. Pero se demoró el ingreso del dinero de las represas.

El Gobierno sigue de cerca los detalles con el consorcio de bancos para el repo por la diferencia que le resta para cumplir con el vencimiento.

El Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretaron un crédito REPO por u$s3.000 millones con un consorcio de bancos internacionales.

La operación resultó en una urgencia para el Ministerio de Economía, ya que a la línea de crédito original, adelantada en exclusiva por Ámbito , debió sumarle u$s1.000 millones adicionales que no estaban previstos. Este medio había anticipado que la línea de crédito podía alcanzar hasta u$s2.300 millones .

Pero, ¿por qué el Gobierno terminó tomando u$s3.000 millones? La razón es sencilla: el Gobierno debía depositar a medianoche la suma total del pago en el Bank of New York Mellon, para hacer frente al pago del vencimiento de deuda. Pero para esa hora, aún no contaba con los u$s707 millones fruto de las privatización de las represas, que finalmente terminó ingresando a última hora, sin posibilidad de ser girado al exterior.

La autoridad monetaria acordó un REPO con seis entidades financieras internacionales de primera línea, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos BONARES con vencimiento en 2035 y 2038. La operación se inscribe dentro del conjunto de medidas impulsadas desde el inicio de la actual gestión para recomponer el balance del BCRA y mejorar la posición externa. La tasa fue de 7,4% anual.

Los fondos ingresarían directamente a las reservas brutas del BCRA, sin afectar las netas ni generar tensiones en el mercado cambiario.

Esta alternativa adquiere mayor relevancia ante las demoras en la revisión de fin de año del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aún no ha aprobado el segundo waiver consecutivo por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas ni confirmado el desembolso pendiente de alrededor de u$s1.050 millones, originalmente previsto para el 23 de enero.

Además, la misión técnica del organismo, que estaba programada para llegar a Buenos Aires en las primeras semanas de enero se postergó para marzo, lo que dilata la evaluación presencial y el eventual giro de fondos, que no se destinarían directamente al pago de bonos privados.

Más reservas y compras netas del BCRA

El equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había reforzado esta estrategia con el reciente ingreso de aproximadamente u$s707 millones por el canon de concesión y transferencia de acciones de la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue.

Estos recursos, junto a compras netas del BCRA por u$s83 millones el martes y u$s21 millones el lunes anterior, impulsaron un incremento de u$s787 millones en las reservas brutas, que cerraron ayer en u$s44.187 millones, el nivel más alto en tres años.

Tanto el presidente Javier Milei como el ministro Caputo han subrayado en declaraciones recientes que el país cuenta con los instrumentos necesarios para afrontar los compromisos del primer trimestre, apoyados en el superávit fiscal consolidado, ingresos extraordinarios como la privatización energética y mecanismos financieros preventivos como este REPO.