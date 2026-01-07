SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de enero 2026 - 11:50

Los bonos en dólares avanzan tras el anuncio del REPO, pero el S&P Merval opera en rojo

Los títulos soberanos reaccionan positivamente al acuerdo de REPO del BCRA con bancos internacionales, en la previa de un vencimiento de deuda.

El mercado reacciona positivamente ante el nuevo driver.

Los bonos soberanos en dólares registran subas de hasta 1% este miércoles, impulsados por el anuncio del acuerdo de financiamiento vía REPO con bancos internacionales, difundido antes de la apertura del mercado. En tanto, los ADRs también avanzan, pero el S&P Merval cae ne la plaza local. En ese marco, el riesgo país profundiza su sendero descendente y se ubica en torno a los 554 puntos básicos.

Las mayores subas son lideradas por los Globales, lideradas por el GD41 (0,7%), mientras que los Bonares operan con leves subas de hasta 0,2% encabezadas por el Bonar 2030.

La autoridad monetaria acordó un pase pasivo (REPO) con seis entidades financieras internacionales de primera línea, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos BONARES con vencimiento en 2035 y 2038. La operación se inscribe dentro del conjunto de medidas impulsadas desde el inicio de la actual gestión para recomponer el balance del BCRA y mejorar la posición externa. Se trata del segundo REPO que lleva adelante la gestión de Luis Caputo, en la primera había puesto de garantía a los Bopreales.

ADRs y S&P Merval

En Nueva York, los ADRs avanzan hasta 2,5% liderados por Grupo Supervielle; Banco BBVA (+2,1%) y Grupo Financiero Galicia (+1,8%). En contraste, Pampa Energía cae 0,7%..

