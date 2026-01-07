Los bonos soberanos en dólares registran subas de hasta 1% este miércoles, impulsados por el anuncio del acuerdo de financiamiento vía REPO con bancos internacionales, difundido antes de la apertura del mercado. En tanto, los ADRs también avanzan, pero el S&P Merval cae ne la plaza local. En ese marco, el riesgo país profundiza su sendero descendente y se ubica en torno a los 554 puntos básicos.
Los bonos en dólares avanzan tras el anuncio del REPO, pero el S&P Merval opera en rojo
Los títulos soberanos reaccionan positivamente al acuerdo de REPO del BCRA con bancos internacionales, en la previa de un vencimiento de deuda.
-
Los ADRs cayeron hasta 6%, pero el riesgo país anotó leve baja y se mantiene por encima de los 560 puntos
-
Las emisiones de deuda de las provincias se cuadruplicaron en diciembre
Las mayores subas son lideradas por los Globales, lideradas por el GD41 (0,7%), mientras que los Bonares operan con leves subas de hasta 0,2% encabezadas por el Bonar 2030.
Tal como anticipó Ámbito, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó una nueva operación de financiamiento con bancos internacionales por u$s3.000 millones, con el objetivo de fortalecer el nivel de reservas internacionales, en la antesala de un vencimiento por u$s4.300 millones en Bonares y Globales.
La autoridad monetaria acordó un pase pasivo (REPO) con seis entidades financieras internacionales de primera línea, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos BONARES con vencimiento en 2035 y 2038. La operación se inscribe dentro del conjunto de medidas impulsadas desde el inicio de la actual gestión para recomponer el balance del BCRA y mejorar la posición externa. Se trata del segundo REPO que lleva adelante la gestión de Luis Caputo, en la primera había puesto de garantía a los Bopreales.
ADRs y S&P Merval
En Nueva York, los ADRs avanzan hasta 2,5% liderados por Grupo Supervielle; Banco BBVA (+2,1%) y Grupo Financiero Galicia (+1,8%). En contraste, Pampa Energía cae 0,7%..
Dejá tu comentario