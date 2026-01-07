Donald Trump, sobre la captura del buque petrolero Bella 1: "Terminé ocho guerras"

El presidente se refirió a la maniobra de EEUU sobre el buque ruso y recalcó que su mandato "salvó millones de vidas". También habló de la guerra en Ucrania, el papel de la OTAN y hasta del Nobel de la Paz que no recibió.

El presidente Donald Trump habló de la captura del buque petrolero ruso Bella 1 por parte de EEUU y se refirió a anteriores medidas de su administración. En esa línea, destacó decisiones a lo largo de su mandato y resaltó que llegó a "terminar ocho guerras".

En las últimas horas se conoció que EEUU incautó el petrolero de bandera rusa Bella 1 , vinculado a Venezuela , tras rastrearlo a través del Atlántico, según una publicación en redes sociales del Comando Europeo de EEUU.

En 2024, el buque fue sancionado por la nación por operar dentro de una “flota fantasma” de buques que transportaban petróleo ilícito.

Hoy Trump se refirió a la maniobra en su cuenta de Truth Social al afirmar que "terminó ocho guerras". "Recuerden, para todos esos grandes fanáticos de la OTAN , estaban en el 2% del PIB, y la mayoría no pagaba sus cuentas, hasta que llegué yo" , comenzó su mensaje.

Y siguió: "¡Estados Unidos, ingenuamente, los pagaba! Yo, respetuosamente, los llevé al 5% del PIB, ¡Y pagan, inmediatamente! Todos dijeron que era imposible, pero sí se podía, porque, sobre todo, son mis amigos . Sin mi participación, Rusia tendría toda Ucrania ahora mismo".

A su vez, se refirió a que Rusia y China "no le tienen nada de miedo a la OTAN sin EEUU y dudo que la OTAN nos apoye si la necesitáramos": "Todos tenemos suerte de que reconstruyera nuestro ejército en mi primer mandato y siga haciéndolo. Siempre apoyaremos a la OTAN, aunque ellos no nos apoyen. La única nación que China y Rusia temen y respetan es el DJT", finalizó en referencia a sus propias siglas.

El gobierno de EEUU realizó una operación en aguas internacionales del Atlántico Norte donde interceptó e incautó al buque petrolero ruso Bella 1que se encuentra en el Atlántico Norte. Este hecho se da tras dos semanas de persecución, después de que Moscú aparentemente actuó para salvaguardar al barco enviando un submarino para resguardar su seguridad.

El petrolero, llamado Marinera Bella 1, viajaba desde Irán a Venezuela, pero regresó al Atlántico después de intentar evadir un bloqueo estadounidense dirigido a los petroleros afectados por sanciones que operan cerca de aguas venezolanas. En las últimas horas, la emisora estatal rusa RT publicó dos fotografías borrosas que mostraban un helicóptero aproximándose al petrolero, indicando que se estaba llevando a cabo una operación.