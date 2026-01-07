Diego Santilli viajó a Chubut y recorrió la zona de incendios junto al gobernador, Ignacio Torres

El ministro del Interior estuvo en El Hoyo y Epuyén, las localidades más afectadas por las llamas. "Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente”, afirmó el funcionario. El gobernador agradeció el apoyo.

El funcionario nacional puso a disposición de la provincia apoyo logístico del gobierno nacional para contener los focos.

El ministro del Interior, Diego Santilli , viajó a Chubut para recorrer con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y de Epuyén. Supervisaron el operativo en marcha y acompañaron a los equipos que trabajan para contener el fuego y asistir a los vecinos afectados. “Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente” , afirmó el funcionario. La visita también busca blindar la reforma laboral.

El representante del Poder Ejecutivo nacional llegó esta mañana a la Patagonia donde fue recibido por el mandatario local. “Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta" , expresó en primer lugar.

Luego celebró la decisión del gobernador de "ir a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias". "Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan” , sumó.

La declaración de Santilli acompaña las palabras de Torres respecto las causas de los incendios. Ayer, el gobernador afirmó: “Hoy me comuniqué con el fiscal, que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”.

Según dijo, Chubut avanzará “hasta las últimas consecuencias” para encontrar a los responsables. “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”, completó.

Este miércoles, Torres recorrió la zona de incendios junto a Santilli. Ambos destacaron el trabajo en conjunto entre ambas jurisdicciones desde el primer momento. “El Gobierno está poniendo toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con Chubut y las provincias que atraviesan este tipo de incendios”, dijo el Ministro.

Por su parte, el gobernador agradeció su presencia y acompañamiento. “Apenas empezaron los primeros focos de incendio, se comunicó conmigo para ponerse a disposición y poner a disposición todas las herramientas del gobierno nacional para ayudar”, destacó.

Santilli activó gira por las provincias para blindar la reforma laboral

Tal como contó Ámbito, la visita del funcionario nacional a la provincia patagónica tiene como objetivo paralelo comenzar a blindar los votos para la reforma laboral que comenzará a debatirse a partir de febrero en el Senado con la prórroga de sesiones extraordinarias.

El Ministro del Interior activó en Chubut una nueva mini gira con el fin de reunirse con al menos una decena de gobernadores en enero para aceitar el tratamiento de la reforma laboral. A pesar de que un plenario de comisiones ya firmó dictamen, el capítulo impositivo no tiene aval de las provincias.

Luego de visitar Trelew, la gira de Santilli lo llevará a distritos amigables, como la Salta de Gustavo Sáenz, la Entre Ríos de Rogelio Frigerio y la Chaco de Leandro Zdero. Aunque también tendrá escalas en los distritos del tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua.

En Balcarce 50 detectaron que los puntos más resistidos del proyecto residen en el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que aspira a que los empleadores aporten de manera obligatoria, cada mes, el 3% de la remuneración bruta de sus trabajadores.

Con algunos días de gracia, en la previa a la segunda mitad de la sesiones extraordinarias previstas para el mes de febrero, la administración libertaria deberá ordenar sus prioridades y alinear el discurso si quiere anotarse un nuevo triunfo legislativo.