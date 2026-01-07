El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.674,65 para la compra y a $1.771,29 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este miércoles 7 de enero
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.814,75 para la compra y a $1.846,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.302,68.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 7 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.471,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 7 de enero
El dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 7 de enero
El dólar CCL se ubica a $1.544,07 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,8%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 7 de enero
El dólar MEP opera a $1.495,84 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 7 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 7 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,22, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 7 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.481, según Binance.
