Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 7 de enero

El Foro de Davos bajo el marco del caso Nicolás Maduro

Por Jorge Herrera

Mientras Suiza intensifica los preparativos para albergar a los principales líderes mundiales, que participarán en poco más de una semana del Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos, a la par las autoridades suizas se adelantan a los nuevos vientos y decidieron congelar todos los activos que se encuentran en el país pertenecientes al venezolano Nicolás Maduro y sus asociados.

Según consigna Andrew Morán de The Epoch Times, tras la detención de Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Estados Unidos, las autoridades suizas impusieron una medida cautelar destinada a impedir la salida del país de cualquier activo adquirido ilegalmente. La orden entra en vigor de inmediato y tiene una vigencia de cuatro años. Se desconoce el valor de los activos, señala Morán. La decisión se basa en la Ley Federal sobre Congelación y Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Políticamente Expuestas Extranjeras, pero no afecta a los actuales miembros del régimen venezolano.

