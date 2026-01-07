SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
7 de enero 2026 - 08:22

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 7 de enero

A cuánto operan el dólar, los bonos y las acciones este viernes.

A cuánto operan el dólar, los bonos y las acciones este viernes.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza a $1467,5 luego de la segunda rueda del debut del nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación. Los paralelos también bajaron, pero el blue subió a $1.520 para la venta.

En el plano local, la atención del mercado estará puesta en el pago de vencimientos de deuda en moneda extranjera por unos u$s 4.200 millones, un factor clave que llevará a los inversores a seguir de cerca los próximos movimientos del Ministerio de Economía. El Gobierno anunció una licitación de deuda para este miércoles para ajustar vencimientos de dólar linked, mientras que también se espera el dato de inflación de CABA, que anticipe el índice nacional y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicará el BCRA.

Live Blog Post

El Foro de Davos bajo el marco del caso Nicolás Maduro

Por Jorge Herrera

Mientras Suiza intensifica los preparativos para albergar a los principales líderes mundiales, que participarán en poco más de una semana del Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos, a la par las autoridades suizas se adelantan a los nuevos vientos y decidieron congelar todos los activos que se encuentran en el país pertenecientes al venezolano Nicolás Maduro y sus asociados.

Según consigna Andrew Morán de The Epoch Times, tras la detención de Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Estados Unidos, las autoridades suizas impusieron una medida cautelar destinada a impedir la salida del país de cualquier activo adquirido ilegalmente. La orden entra en vigor de inmediato y tiene una vigencia de cuatro años. Se desconoce el valor de los activos, señala Morán. La decisión se basa en la Ley Federal sobre Congelación y Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Políticamente Expuestas Extranjeras, pero no afecta a los actuales miembros del régimen venezolano.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 7 de enero

El dólar oficial minorista cedió $5 y opera a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.490,61 para la venta.

