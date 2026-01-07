Intervención en Venezuela, EN VIVO: Donald Trump anunció que Venezuela le entregará entre "30 y 50 millones de barriles de petróleo"

Live Blog Post

Marina Corina Machado aseguró que su coalición política está lista para liderar Venezuela

La líder opositora, Marina Corina Machado afirmó que su partido está preparado para gobernar Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU. Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo“, dijo en diálogo con medios estadounidenses.

Además, insistió en que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debe asumir el gobierno en Caracas. Por ese motivo, aseguró ser ella debería ser la que lidere el país destacando que su coalición reconoce a González como presidente electo. "Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado“, reiteró.

Machado, exlegisladora, había ganado las primarias para competir contra Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024.