Intervención en Venezuela, EN VIVO: Donald Trump anunció que Venezuela le entregará entre "30 y 50 millones de barriles de petróleo"

Nicolás Maduro, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal de Nueva York. Ahora, seguirá detenido y volverá a declarar el 17 de marzo ante la justicia estadounidense. El líder venezolano se declaró "no culpable" de los cargos federales por narcotráfico y delitos con armas.
Marina Corina Machado aseguró que su coalición política está lista para liderar Venezuela
La líder opositora, Marina Corina Machado afirmó que su partido está preparado para gobernar Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU. Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo“, dijo en diálogo con medios estadounidenses.
Además, insistió en que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debe asumir el gobierno en Caracas. Por ese motivo, aseguró ser ella debería ser la que lidere el país destacando que su coalición reconoce a González como presidente electo. "Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado“, reiteró.
Machado, exlegisladora, había ganado las primarias para competir contra Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024.
