En Vivo
7 de enero 2026 - 07:00

Intervención en Venezuela, EN VIVO: Donald Trump anunció que Venezuela le entregará entre "30 y 50 millones de barriles de petróleo"

Donald Trump
Por © Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Nicolás Maduro, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal de Nueva York. Ahora, seguirá detenido y volverá a declarar el 17 de marzo ante la justicia estadounidense. El líder venezolano se declaró "no culpable" de los cargos federales por narcotráfico y delitos con armas.

Delcy Rodríguez juró este martes como presidenta encargada de Venezuela. Entre sus primeras medidas, refrendó un decreto de su antecesor que ordena el Estado de Conmoción Exterior y habilita el arresto de quienes apoyen la ofensiva de EEUU.

En las últimas horas, el presidente estadounidense anunció un principio de acuerdo con el gobierno de Rodríguez que involucra los recursos naturales del país sudamericano. El mismo fue anunciado por el mandatario a través de su cuenta de Truth Social: "Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los EEUU".

Live Blog Post

Marina Corina Machado aseguró que su coalición política está lista para liderar Venezuela

La líder opositora, Marina Corina Machado afirmó que su partido está preparado para gobernar Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU. Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo“, dijo en diálogo con medios estadounidenses.

Además, insistió en que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debe asumir el gobierno en Caracas. Por ese motivo, aseguró ser ella debería ser la que lidere el país destacando que su coalición reconoce a González como presidente electo. "Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado“, reiteró.

Machado, exlegisladora, había ganado las primarias para competir contra Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024.

Live Blog Post

EEUU advierte a Diosdado Cabello si no colabora con la transición en Venezuela

Estados Unidos endureció su estrategia sobre Venezuela al advertir a la mano derecha de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que podría convertirse en objetivo prioritario si no colabora con las exigencias de Washington tras la captura del dictador. La señal busca preservar el orden interno y asegurar una transición controlada sin despliegue militar.

Según fuentes con conocimiento directo citadas por Reuters, la advertencia a Cabello forma parte del plan de la administración de Donald Trump para sostener autoridades temporales que eviten un vacío de poder. En ese esquema, el ministro del Interior aparece como una pieza funcional por su control sobre fuerzas de seguridad, pese a los cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos.

Funcionarios estadounidenses manifestaron inquietud por su historial represivo y por la rivalidad interna con la flamante presidenta Delcy Rodríguez, a quien Washington considera el eje del proceso de transición. La estrategia apunta a forzar la cooperación de Cabello mientras se exploran vías para desplazarlo y facilitar una eventual salida al exilio. A través de intermediarios, se le transmitió que una postura desafiante podría derivar en un destino similar al de Maduro, capturado y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narco-terrorismo, o incluso poner en riesgo su vida.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Colombia presentará una queja formal ante las amenazas de Donald Trump

El gobierno de Colombia, a cargo de Gustavo Petro, presentará una queja ante el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá por las "amenazas" de Washington contra su país y, en particular, contra su mandatario.

La decisión fue comunicada por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio. Esta acción llega luego de que Trump afirmara el domingo que no descartaba un ataque contra Colombia. Además, describió a Petro como un “hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

Por su parte, Petro convocó a una movilización para este miércoles para defender la soberanía de su país tras el bombardeo a Venezuela durante la madrugada del sábado.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país”, sostuvo el mandatario a través de su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2008593528432324832&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Cuba, el principal daño colateral del ataque de EEUU a Venezuela: qué pasará con su economía

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y posterior captura del dictador Nicolás Maduro el sábado por la madrugada no sólo significó un cambio de paradigma para el país latinoamericano sino para gran parte de la región. El principal daño colateral del operativo lo recibió Cuba, un aliado clave del régimen chavista cuya economía depende en gran medida de la asistencia de Caracas para sostener sus necesidades energéticas.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que una intervención militar en la isla sería "innecesaria" porque está "lista para caer". El país caribeño viene atravesando una crisis económica de gravedad, que incluye recurrentes cortes de energía y que ahora se sumará la perdida de un aliado como Venezuela, único proveedor de petróleo en el país. Por este motivo, el mandatario estadounidense cree que "no se resistirán". En la misma línea, Marco Rubio, Secretario de Estado norteamericano amenazó directamente al gobierno cubano: "Creo que están en muchos problemas, sí. Si viviera en La Habana y trabajara en el gobierno, estaría preocupado".

Si se efectiviza el recorte en el suministro de petróleo, sería un golpe fatal para la economía del gobierno castrista. Sin embargo, los analistas anticipan que la ayuda podría continuar mientras la flamante presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, esté a cargo, incluso bajo las presiones de Washington.

Leé la nota completa

