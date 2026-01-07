El déficit comercial con Brasil superó los u$s5.000 millones en 2025 y tocó un récord de ocho años

El déficit comercial con Brasil alcanzó los u$s5.201 millones durante el acumulado de 2025, récord desde 2017 . El deterioro del intercambio con uno de los dos principales socios fue explicado fundamentalmente por la performance del sector automotriz.

Según datos oficiales del ministerio de economía del país vecino, el año pasado Argentina importó productos brasileños por u$s18.155 millones, lo cual significó un salto del 30,7%, el más alto en 15 años . En paralelo, nuestras exportaciones cayeron 4,6%, a u$s12.955 millones.

La consultora Abeceb remarcó en un informe que casi el 70% de las mayores importaciones fue causada por el sector automotriz . Asimismo, el rubro explicó 76% de las menores exportaciones.

En cuanto a las compras automotrices, resaltaron las subas de vehículos de carretera y automóviles para transporte de pasajeros , del 150,5% y 76,6%, respectivamente. En materia de ventas, la principal merma se vio en vehículos de pasajeros (-27,9%).

El agro mostró una dinámica mixta en materia de envíos a Brasil, ya que el principal segmento (trigo y cebada sin moler) mostro una suba de 19,7%, pero segmentos de menor peso registraron bajas.

En diciembre la balanza comercial con Brasil cortó la racha negativa: ¿qué perspectivas hay para 2026?

De todos modos, en diciembre del año pasado la balanza comercial con Brasil cortó una racha de 16 meses consecutivos en "rojo", al marcar un leve superávit de u$s26 millones. Esto se dio ya que las importaciones mostraron una mayor caída interanual que las exportaciones (-19,6% vs. -14,1%); nuevamente, ambas variaciones fueron traccionadas por la dinámica de los vehículos.

Para 2026, Abeceb estima un déficit anual similar con Brasil. De acuerdo con su pronóstico, las exportaciones estarían contenidas por una moderación en el crecimiento del país presidido por Lula Da Silva (en un marco de mayores tasas, menor consumo y conflicto comercial con Estados Unidos). Por el contrario, el repunte en el tipo de cambio bilateral amortiguaría el resultado negativo para Argentina.