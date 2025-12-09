Los bonos en dólares caen en la antesala de una nueva colocación de deuda del Gobierno + Seguir en









Desde el anuncio realizado el viernes, la reacción de los bonos fue tímida.

Esta colocación en dólares es la primera desde 2018.

Los bonos soberanos Globales operan con bajas del 0,1% promedio en el inicio de la jornada. Esto sucede dos días antes de que la Secretaría de Finanzas licite un bono en dólares con el objetivo de conseguir una parte de las divisas que necesita para afrontar el vencimiento de enero por más de u$s4.200 millones.

Esta colocación en dólares es la primera desde 2018 y la antesala de una salida al mercado voluntario de deuda internacional. El nuevo bono será emitido bajo legislación argentina, tendrá vencimiento en 2029 y un cupón semestral del 6,5%. El nuevo Bonar 29 se licitará en una instancia aparte que tendrá lugar este miércoles con liquidación el viernes. El bono, según la curva actual, debería rendir 10,8%.

Desde el anuncio realizado el viernes, la reacción de los bonos fue tímida. "Una compresión de 10-11 bps a lo largo de la curva, llevando el riesgo país a 630 puntos. Además, hubo leve compresión en el spread de legislación, que lo seguimos viendo elevado", explicó en esta jornada Bull Market.

Cabe resaltar que el 9 de enero de 2026, el Tesoro tendrá que afrontar vencimientos por u$s4.300 millones entre Globales y Bonares. De ese total, unos u$s2.800 millones son amortizaciones de capital y u$s1.500 millones pagos de intereses. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que no pretende obtener la totalidad de lo necesario para pagar los vencimientos como resultado de la licitación, sino que lo restante podría cubrirlo con un préstamo REPO con bancos.

A su vez, el MECON dará a conocer esta tarde las condiciones de la licitación de pesos del jueves, la última del calendario 2025; excluyendo las tenencias de TXZd5 y T15D5 del bcra, vencen unos $20,7 billones. El gobierno tiene depósitos en el BCRA por 3,4 billones (dato al 3 de diciembre), pero también depósitos en bancos comerciales por $15,1 billones, según los datos de septiembre.

La decisión de la Fed: el otro dato que espera el mercado Paralelamente, Las principales bolsas del mundo están cada vez más ansiosas, en la antesala del tan esperado recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) este miércoles, con un banco central dividido y la posibilidad de que el sucesor del presidente de la Fed, Jerome Powell, esté mucho más inclinado a nuevos recortes, lo que mantiene a los inversionistas en vilo. Los inversores están prácticamente seguros de que se avecina un recorte de tipos de 25 puntos básicos el miércoles. Pero la atención se centra en lo que dirá Powell y en cuántos recortes más se prevén para 2026 según el "dot plot" de la Fed. Los mercados pronostican una flexibilización de 77 puntos básicos hasta finales del próximo año, lo que significa que se mantienen en el precio dos recortes más después de diciembre.