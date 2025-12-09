Máximo Menem Bolocco contó una experiencia "paranormal" en la que vio a su padre frente al mar + Seguir en









El hijo de Carlos Menem aseguró que en 2021 vio la figura de su padre a través de un ventanal mientras estaba con amigos. Dijo que la experiencia lo dejó “paralizado”.

Máximo Menem y una anécdota paranormal con su padre Carlos.

En un relato cargado de emoción y asombro, Máximo Saúl Menem Bolocco recordó una experiencia “paranormal” que, según afirmó, vivió en septiembre de 2021 mientras estaba con amigos en una casa frente al mar, cuando aseguró haber visto la imagen de su padre, Carlos Menem, fallecido meses antes.

El joven contó: “Estábamos en la playa… eran como las tres de la mañana. Todos estábamos cansados. Todos estaban con alguien. Yo estaba solo. En un momento todos se fueron a hacer sus respectivas cosas y yo me quedé con un perro”. Según relató, la situación tomó un giro inesperado cuando, con la música todavía sonando y el ambiente relajado, miró hacia el ventanal que daba al océano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1998533652888609223?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998533652888609223%7Ctwgr%5Ecddaa941bfab5c6e4065c99c9a1bb82c3ff1a270%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fsociedad%2Fmaximo-menem-revelo-una-experiencia-paranormal-y-aseguro-que-vio-su-padre-muerto-n223326&partner=&hide_thread=false La experiencia paranormal de Máximo Menem



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/S2AoKMP8pe — C5N (@C5N) December 9, 2025 “Juro por mi vida que miro… y vi a mi papá y digo ‘qué’. No habíamos tomado nada raro. Quedé paralizado y me puse a llorar”, aseguró, al recordar que su padre había muerto pocos meses antes, en febrero de 2021. La visión, dijo, lo impactó profundamente y lo llevó a un momento de conmoción.

A sus 22 años, Máximo vive en Chile, desarrolla una carrera como modelo y mantiene una presencia pública constante. En 2018 enfrentó un agresivo cáncer cerebral, del que logró recuperarse tras un extenso y complejo tratamiento que atravesó junto a su madre, proceso que marcó fuertemente su vida personal y mediática.

