Microsoft invertirá u$s17.500 millones en India para mejorar su infraestructura de inteligencia artificial

Microsoft , la cuarta compañía más grande del mundo por valor de mercado (u$s3,64 billones), anunció este martes una inversión de u$s17.500 millones en India , su mayor compromiso de capital jamás realizado en Asia, con el objetivo de potenciar la infraestructura de nube y de inteligencia artificial (IA) del país.

El anuncio fue hecho por el director general, Satya Nadella , tras reunirse en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, y difundido a través de un mensaje en la red social X.

Según la empresa, la inversión está diseñada para ayudar a India a construir “infraestructura, habilidades y capacidades soberanas” necesarias para su futuro como potencia en IA.

El plan de Microsoft abarca un período de cuatro años (2026–2029) y se suma al compromiso previo, anunciado en enero, de u$s3.000 millones.

En ese marco, se destaca la construcción de un nuevo centro de datos de tipo “hiperescalador” , cuya puesta en marcha está prevista para mediados de 2026 en la región sur-central de la nube, que será la mayor infraestructura de ese tipo en India.

Más allá de la infraestructura, la inversión también apunta al desarrollo de capital humano. Microsoft duplicó su compromiso original y ahora aspira a capacitar a 20 millones de personas en el país asiático para 2030.

Además, la compañía planea integrar capacidades de IA en plataformas públicas clave del gobierno, como eShram y National Career Service (NCS), con el fin de beneficiar a más de 310 millones de trabajadores informales.

Gran interés en India

El contexto de este anuncio se enmarca en una competencia global entre gigantes tecnológicos por consolidar su presencia en mercados emergentes.

Recientemente, Google también anunció una inversión multimillonaria en India para establecer un centro de IA, lo que subraya la creciente apuesta por el país como centro estratégico del ecosistema digital.

Con esta iniciativa, Microsoft busca no solo expandir su capacidad técnica en la nube, sino también promover una transformación digital inclusiva en India, potenciando el acceso a tecnologías avanzadas, formación de talento y mayor soberanía tecnológica.

El plan representa un paso ambicioso hacia una India orientada a la inteligencia artificial, con impacto tanto en el sector público como en la vida de millones de ciudadanos.