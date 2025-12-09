Ranking Forbes: quiénes fueron los pilotos mejor pagos de la Fórmula 1 en 2025 + Seguir en









El argentino Franco Colapinto no entró en la lista. No sólo tuvo uno de los contratos más bajos sino que además no corrió todos los Grandes Premios del año.

Los pilotos de Fórmula 1 ganaron un acumulado de u$s363 millones en salarios y bonos.

Este fin de semana marcó el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 que dejó enormes premios y bonificaciones para los 20 pilotos de la grilla. Uno de los principales beneficiados fue el británico, Lando Narris, que salió campeón por primera vez en su carrera, aunque no fue el mejor pago del año.

La revista Forbes, medio especializado en finanzas, publicó un informe detallando los ingresos de los diez pilotos mejor pagos de la máxima categoría del automovilismo. En total, suman un acumulado de u$s363 millones en salarios y bonificaciones, un incremento del 15% respecto al año anterior, impulsado por la exclusión de los sueldos del tope presupuestario.

A pesar de haber salido campeón, Norris quedó en la tercera posición del ranking. Por el título, su equipo le entregó una bonificación de u$s10 millones, sumado a su salario estimado de $18 millones y otros $29 millones ganados por su gran rendimiento en la pista.

El segundo en la lista fue el heptacampeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton. A pesar de haber tenido una temporada muy floja en su llegada a Ferrari, el británico se mantiene como uno de los referentes de la categoría y eso quedó demostrado en sus ingresos: recibió un salario récord de u$s70 millones, según estimó Forbes, y sumó cerca de medio millón más en bonificaciones.

Por su parte, aunque se quedó con las ganas de su quinta corona consecutiva, Max Verstappen lideró nuevamente el ranking de los mejor pagos de la Fórmula 1. En total, el piloto neerlandés recibió una compensación total estimada de u$s76 millones incluyendo u$s65 millones en salario y u$s11 millones en bonificaciones. Se trata de la cuarta temporada consecutiva que encabeza la lista.

El argentino Franco Colapinto no figura en el ranking. De hecho, el pilarense de 22 años fue uno de los peores pagos de la temporada. Por carrera, cobró 41.000 euros y, al no haber estado en todos los Grandes Premios del año, quedó por debajo de sus compañeros. Ranking: los 10 pilotos que más ganaron en 2025 en la Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull Racing): u$s76 millones (Salario: u$s65M | Bonos: u$s11M)

(Salario: u$s65M | Bonos: u$s11M) Lewis Hamilton (Ferrari): u$s 70,5 millones (Salario: u$s70M | Bonos: u$s0.5M)

(Salario: u$s70M | Bonos: u$s0.5M) Lando Norris (McLaren): u$s 57,5 millones (Salario: u$s18M | Bonos: u$s39,5M)

(Salario: u$s18M | Bonos: u$s39,5M) Óscar Piastri (McLaren): u$s 37,5 millones (Salario: u$s10M | Bonos: u$s27.5M)

(Salario: u$s10M | Bonos: u$s27.5M) Charles Leclerc (Ferrari): u$s 30 millones (Salario: u$s30M | Bonos: u$s0)

(Salario: u$s30M | Bonos: u$s0) Fernando Alonso (Aston Martin): u$s 26,5 millones (Salario: u$s24M | Bonos: u$s2,5M)

(Salario: u$s24M | Bonos: u$s2,5M) George Russell (Mercedes): u$s 26 millones (Salario: u$s15M | Bonos: u$s11M)

(Salario: u$s15M | Bonos: u$s11M) Lance Stroll (Aston Martin): u$s 13,5 millones (Salario: u$s12M | Bonos: u$s1,5M)

(Salario: u$s12M | Bonos: u$s1,5M) Carlos Sainz (Williams): u$s 13 millones (Salario: u$s10M | Bonos: u$s3M)

(Salario: u$s10M | Bonos: u$s3M) Kimi Antonelli (Mercedes): u$s12,5 millones (Salario: u$s5M | Bonos: u$s7,5M)