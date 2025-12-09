Bitcoin se mantiene por encima de los u$s90.000, a la espera de la decisión de la Fed sobre las tasas de interés + Seguir en









Los responsables del banco central estadounidense definirán el rumbo de la principal criptodivisa en las siguientes dos jornadas.

El mercado cripto sufre ligeras caídas, mientras se mantiene expectante por la decisión de la Fed.

El mercado de las criptomonedas muestra ligeras caídas en la jornada del martes. Bitcoin (BTC) recorta 2,1% hasta los u$s90.217, según Binance, y aún no logra estabilizarse desde que comenzó diciembre. Por su parte, Ethereum (ETH) baja 1,4% y se ubica en u$s3.110.

Las altcoins también anotan mayoría de pérdidas; Solana (Sol) es la más afectada, con 4,2%, mientras que le siguen Ripple (XRP) con 2% y BNB con 2,4%.

Embed Trump y la Fed definen el futuro de Bitcoin Durante las últimas semanas se especuló con cuál sería la decisión final que tomaría la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos con respecto a las tasas de interés. Este martes 9 de diciembre comienza la reunión entre los responsables del banco central estadounidense, que durará dos días.

Luego de que se hayan publicado una serie de datos económicos tibios, las probabilidades de que la Fed aplique una reducción de 25 puntos básicos aumentaron al 89%. Sin embargo, el mercado cripto opera con cautela, ya que el futuro de su valor permanece incierto hasta que concluya la reunión.

En la misma línea, los movimientos que haga el presidente de EEUU, Donald Trump, tendrán injerencia en la tendencia que predominará en la principal criptodivisa. Y es que, más allá de la decisión final sobre el recorte de tasas, si la Casa Blanca además se acerca a una postura pro-cripto, se reduciría el miedo a una represión regulatoria dura y podría animar a fondos e instituciones a mirar con buenos ojos este mercado.

El escenario de Bitcoin se definirá por diversos factores. Por un lado, la lectura de la Fed sobre los datos de empleo, entre otros, podría determinar si habrá prisa para el recorte o todo lo contrario. El primer escenario favorece a los activos de riesgo como la criptomoneda, aunque también peligra la idea de recesión, que despertaría el miedo entre inversores. En ese marco, los expertos advierten sobre el piso de los u$s86.000, ya que atravesarlo podría llevar el precio hasta los u$s80.000.

