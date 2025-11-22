Carlos Alberto Presti es el nuevo ministro de Defensa de la Nación en lugar Luis Petri

Ejercía hasta este momento como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Petri asumirá una banca en Diputados. También se definió el reemplazo de Patricia Bullrich en Seguridad.

La candidatura -y posterior triunfo- de Luis Petri como diputado nacional anticipaba que el Gobierno debía definir un reemplazo para su cargo como ministro de Defensa. Antes de su jura como legislador, el 10 de diciembre, se anunció que quien asuma ese rol sea Carlos Alberto Presti , actual jefe del Estado Mayor General del Ejército. Se trata del primer militar que asume en esta cartera desde el regreso de la democracia.

" Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas", destacó el Gobierno en un comunicado donde también comunicó la designación de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad en lugar de Patricia Bullrich.

Tras comunicar la designación de Presti, el Gobierno instó a mantener este criterio para las futuras elecciones de ministros de Defensa. Estamos " inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados", afirmaron.

Su antecesor, Luis Petri, lo felicitó por sus redes sociales. "Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa! ", escribió.

" Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó , conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria!", pronóstico Petri.

La designación de Presti confirma una continuidad de la actual política marcada por una reivindicación de las Fuerzas Armadas como institución y una polémica diferenciación de las políticas de derechos humanos que primaron entre 2003 y 2023. En especial, Petri valoró el accionar de los militares durante la última dictadura militar (1976-1983), donde se cometieron infinidad de violaciones a los derechos humanos.

Quién es Carlos Alberto Presti

Carlos Alberto Presti es teniente general. El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, había sido designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Su designación provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad, mayores que él.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar y estuvo presente en misiones de paz en Haití y, desde el 15 de septiembre de 2017, fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Durante su gestión, Presti tuvo bajo su mando a 55.000 hombres y mujeres.