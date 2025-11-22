ANSES confirmó un depósito de $500.000 para pensionados en diciembre 2025 + Seguir en









El organismo anunció los aumentos, refuerzos y la liquidación de la segunda parte del SAC, con montos actualizados para cada prestación.

Los beneficiarios de ANSES tendrán varios beneficios en diciembre.

Las prestaciones que dependen de ANSES terminan el año con una actualización que depende del IPC, un refuerzo extraordinario y el pago del aguinaldo. El organismo ya definió los valores y la forma en que se liquidará cada componente del haber mensual.

La medida alcanza a distintos grupos dentro del sistema previsional, entre ellos jubilados, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. El refuerzo y el SAC se acreditarán junto con el cobro habitual, sin tener que gestionarlo a parte.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las pensiones de ANSES en diciembre Con el aumento pautado por la fórmula de movilidad basada en el IPC de diciembre y los complementos correspondientes, los pagos de diciembre van a quedar así:

PNC por invalidez o vejez: $427.923,56

PNC para madres de siete hijos o más: $581.319,38

PUAM: $479.055,50

Jubilación mínima: $581.319,38

Jubilación máxima: $3.440.695,38 La segunda parte del SAC se va a acreditar el mismo día en que cada persona cobra su prestación mensual. El incremento del 2,34% busca compensar el impacto de la suba de precios y mejorar el ingreso real de quienes perciben los haberes más bajos.

Quiénes acceden al bono de $70.000 El refuerzo extraordinario está dirigido a tres grupos dentro del sistema previsional:

Jubilados y pensionados del régimen general (SIPA): Lo recibirán quienes tengan haberes dentro del límite fijado por el decreto correspondiente.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Como esta prestación equivale al 80% de la mínima, queda incluida dentro del beneficio.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): Incluye a la Pensión por vejez, Pensión por invalidez, Pensión para madres de siete hijos o más. El único requisito es que la prestación esté activa en diciembre. El refuerzo no es remunerativo, no genera aportes y no forma parte del cálculo del SAC. Cómo se calcula el aguinaldo El aguinaldo corresponde a la mitad del mejor sueldo mensual del semestre. Para determinarlo se considera: El sueldo bruto más alto del período.

Se aplican los descuentos habituales (jubilación, obra social y otros aportes).

El resultado final es el monto neto que se deposita. Quedan excluidos todos los montos que no tienen carácter remunerativo, entre ellos el bono extraordinario.

