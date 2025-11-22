Trabajadores Estatales reclaman 118% de aumento salarial y bono de $250.000 + Seguir en









Un informe de la Asociación Trabajadores del Estado fijo la Canasta de Consumos Mínimos en $2.027.283.

Trabajadores estatales denuncian una caída "histórica" en el poder adquisitivo.

La Asociación de Trabajadores del Estado en el INDEC volvió a encender los reclamos salariales con un nuevo informe que analizó el retroceso del salario público frente a la inflación. Según el relevamiento, una familia tipo necesitó en octubre más de $2 millones mensuales para cubrir sus necesidades básicas, una cifra que llevó al gremio a reclamar un aumento de emergencia del 118% para frenar el “deterioro acelerado” del poder adquisitivo.

De acuerdo con los datos del estudio, un hogar conformado por dos adultos y dos chicos en edad escolar requirió puntualmente $2.027.283 para llegar a fin de mes. En detalle, solo la canasta alimentaria mínima trepó a $691.887, lo que grafica el impacto del alza de precios en los consumos esenciales.

La caída salarial El documento - titulado “¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo?” - denunció una pérdida histórica del 54,8% en el poder de compra de los salarios estatales desde diciembre de 2015. La comparación interna lo explica de forma directa: si el sueldo de referencia del SINEP se hubiera actualizado al ritmo de la inflación, hoy debería ubicarse en $1.417.335. Sin embargo, el salario real es de $636.289.

movilizacion y paro de ATE ATE llevó adelante un paro el pasado miércoles 19 de noviembre. El deterioro se acentuó en los últimos meses. El documento detalló que, desde la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno, la inflación acumulada llegó al 241% y la pérdida de poder adquisitivo trepó al 28,25%.

Para los monotributistas, el panorama es todavía más severo: llevan más de un año con ingresos congelados y arrastran un faltante equivalente a $5.368.253 no recuperados.

Las exigencias del sector estatal Frente a este escenario, y bajo el diagnóstico de que “no hay margen para más pérdida salarial”, ATE INDEC planteó una serie de exigencias al Ejecutivo: Aumento de emergencia del 118% en un solo tramo.

Bono mensual de $250.000 para todo el personal estatal.

Reapertura inmediata de la negociación paritaria y sin topes.

Pase a planta permanente, sin recortes y con la garantía de que ningún trabajador quede por debajo de la línea de pobreza.

