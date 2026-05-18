Tiroteo en centro islámico de San Diego deja tres muertos y es investigado como un posible crimen de odio + Agregar ámbito en









El ataque en una mezquita de California generó conmoción y encendió alertas por violencia motivada por discriminación en Estados Unidos. Autoridades descartan una amenaza activa.

Tras el tiroteo, los agentes confirmaron que no hay "ninguna amenaza activa".

Al menos tres hombres adultos, entre ellos un guardia de seguridad, y dos atacantes jóvenes murieron este lunes en un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en California, según informaron las autoridades. El hecho es investigado como un posible crimen de odio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado sobre el incidente y lo calificó como una “situación terrible” en diálogo con periodistas en la Casa Blanca.

Según la policía, el guardia de seguridad desempeñó un rol clave para evitar consecuencias mayores durante el ataque. Los sospechosos, de 17 y 19 años, fueron hallados muertos dentro de un vehículo con aparentes heridas de bala autoinfligidas, según reportó ABC News.

Investigan el caso como crimen de odio El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, señaló que el caso es investigado como un crimen de odio: “Debido a la ubicación del Centro Islámico, estamos considerando esto un crimen de odio hasta que no lo sea”. Además, indicó que trabajarán junto al FBI para avanzar en la investigación.

El imán Taha Hassane, director del centro, aseguró que “todos los niños, maestros y el personal están a salvo” y pidió a la comunidad que se mantenga alejada del lugar. “No hay ninguna amenaza en este momento”, afirmó, según reportaron CNN y CBS News.

Por su parte, el alcalde Todd Gloria destacó la rápida respuesta de los servicios de emergencia y confirmó que “no hay una amenaza en curso para la comunidad”. El ataque ocurrió en medio de un contexto de aumento de denuncias por discriminación contra musulmanes en Estados Unidos. Según el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), en 2025 se registraron 8.683 quejas, el número más alto desde que comenzó el relevamiento en 1996.