La imperdible serie de Netflix que te hará reír y reflexionar sobre la masculinidad

Una historia divertidísima que te ayudará a cuestionar todo lo establecido en las relaciones y el "ser hombre".

Todo va a cambiar en la vida de estos hombres de un día para el otro, en Netflix.

Netflix apostó fuerte por las producciones europeas que mezclan humor con temas sociales actuales, y una de las series que más está dando que hablar en 2026 encaja perfectamente en esa fórmula. Con capítulos ágiles y situaciones cotidianas llevadas al extremo, esta comedia logra entretener mientras pone sobre la mesa preguntas incómodas sobre las relaciones, las emociones y los cambios culturales.

La ficción neerlandesa conquistó a muchos espectadores gracias a su tono fresco y a un elenco muy reconocido en los Países Bajos, encabezado por actores como Jeroen Spitzenberger y Waldemar Torenstra. Además, la serie fue celebrada por abordar la llamada “crisis de masculinidad” desde el humor , sin perder sensibilidad ni caer en dramatismos exagerados.

La serie en cuestión es Gallitos, conocida internacionalmente como Roosters, una producción que ya suma dos temporadas en Netflix y que se convirtió en una de las comedias europeas más comentadas de la plataforma.

La serie que te va a hacer reír y replantearte tu masculinidad.

La historia sigue a Mike, Ivo, Daan y Greg, cuatro amigos de alrededor de cuarenta años que sienten que el mundo cambió demasiado rápido y que ya no saben muy bien cuál es su lugar dentro de él. Entre problemas laborales, relaciones sentimentales complicadas y una enorme dificultad para expresar lo que sienten, los protagonistas intentan adaptarse a nuevas dinámicas sociales mientras conservan sus amistades .

Lo más atractivo de la serie es que convierte situaciones incómodas y muy reales en escenas llenas de humor. Los personajes atraviesan inseguridades, celos, frustraciones y crisis personales que resultan fáciles de reconocer para cualquier espectador adulto, pero todo se cuenta con diálogos rápidos y un tono ligero que hace muy fácil engancharse.

Gallitos Los tiempos cambiaron y esta serie de Netflix te va a hacer reír con estas situaciones. Imagen: Netflix

A diferencia de otras comedias tradicionales, Gallitos no se queda solo en los chistes. La producción aprovecha cada episodio para reflexionar sobre cómo cambiaron las relaciones modernas y qué sucede cuando los modelos masculinos de antes dejan de funcionar. Ese equilibrio entre comedia y reflexión es justamente lo que convirtió a la serie en una propuesta diferente dentro del catálogo de Netflix.

Además, sus capítulos cortos y dinámicos hacen que sea ideal para maratonear durante un fin de semana. Con situaciones absurdas, momentos incómodos y personajes llenos de contradicciones, la serie logra que el espectador se ría mientras también se identifica con varios de sus conflictos.

Netflix: tráiler de Gallitos

Embed - GALLITOS | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 28 Febrero/25 - NETFLIX

Netflix: elenco de Gallitos