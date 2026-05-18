Netflix apostó fuerte por las producciones europeas que mezclan humor con temas sociales actuales, y una de las series que más está dando que hablar en 2026 encaja perfectamente en esa fórmula. Con capítulos ágiles y situaciones cotidianas llevadas al extremo, esta comedia logra entretener mientras pone sobre la mesa preguntas incómodas sobre las relaciones, las emociones y los cambios culturales.
La imperdible serie de Netflix que te hará reír y reflexionar sobre la masculinidad
Una historia divertidísima que te ayudará a cuestionar todo lo establecido en las relaciones y el "ser hombre".
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La ficción neerlandesa conquistó a muchos espectadores gracias a su tono fresco y a un elenco muy reconocido en los Países Bajos, encabezado por actores como Jeroen Spitzenberger y Waldemar Torenstra. Además, la serie fue celebrada por abordar la llamada “crisis de masculinidad” desde el humor, sin perder sensibilidad ni caer en dramatismos exagerados.
La serie en cuestión es Gallitos, conocida internacionalmente como Roosters, una producción que ya suma dos temporadas en Netflix y que se convirtió en una de las comedias europeas más comentadas de la plataforma.
De qué trata Gallitos
La historia sigue a Mike, Ivo, Daan y Greg, cuatro amigos de alrededor de cuarenta años que sienten que el mundo cambió demasiado rápido y que ya no saben muy bien cuál es su lugar dentro de él. Entre problemas laborales, relaciones sentimentales complicadas y una enorme dificultad para expresar lo que sienten, los protagonistas intentan adaptarse a nuevas dinámicas sociales mientras conservan sus amistades.
Lo más atractivo de la serie es que convierte situaciones incómodas y muy reales en escenas llenas de humor. Los personajes atraviesan inseguridades, celos, frustraciones y crisis personales que resultan fáciles de reconocer para cualquier espectador adulto, pero todo se cuenta con diálogos rápidos y un tono ligero que hace muy fácil engancharse.
A diferencia de otras comedias tradicionales, Gallitos no se queda solo en los chistes. La producción aprovecha cada episodio para reflexionar sobre cómo cambiaron las relaciones modernas y qué sucede cuando los modelos masculinos de antes dejan de funcionar. Ese equilibrio entre comedia y reflexión es justamente lo que convirtió a la serie en una propuesta diferente dentro del catálogo de Netflix.
Además, sus capítulos cortos y dinámicos hacen que sea ideal para maratonear durante un fin de semana. Con situaciones absurdas, momentos incómodos y personajes llenos de contradicciones, la serie logra que el espectador se ría mientras también se identifica con varios de sus conflictos.
Netflix: tráiler de Gallitos
Netflix: elenco de Gallitos
- Jeroen Spitzenberger (Mike)
- Waldemar Torenstra (Ivo)
- Andre Dongelmans (Daan)
- Benja Bruijning (Greg)
- Eva Laurenssen (Stevie)