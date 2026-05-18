La Justicia estadounidense aceptó la culpabilidad de Fred Machado en los delitos de lavado y fraude

El financista argentino admitió los cargos en una corte de Texas tras negociar con la fiscalía. La decisión final sobre el acuerdo quedará en manos del juez del caso.

Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero y fraude ante la justicia de Estados Unidos.

El financista Federico Andrés “Fred” Machado , vinculado a la campaña del exdiputado José Luis Espert , se declaró culpable este lunes ante la justicia federal de Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico , en el marco de un acuerdo que busca dejar de lado la acusación más grave por narcotráfico .

Machado compareció ante el juez de instrucción Don D. Bush , de la Corte del Distrito Este de Texas , quien verificó que comprendiera las consecuencias del acuerdo alcanzado con la fiscalía. El caso fue remitido al juez federal Amos L. Mazzant , que deberá decidir si acepta el entendimiento antes de dictar sentencia.

La audiencia duró apenas 16 minutos y contó con la participación del acusado, su abogada Jamie Solano y la fiscal Heather Rattan .

Allí se formalizó el cambio de estrategia de Machado, quien inicialmente se había declarado “no culpable” y ahora admite los cargos de lavado de activos y fraude, excluyendo el de narcotráfico.

El acuerdo judicial y el cambio de estrategia

El argentino, extraditado en 2025, permanece detenido en Oklahoma desde hace seis meses. En paralelo, el presidente Javier Milei defendió públicamente a Espert y denunció una “operación política y mediática infame”, aunque omitió mencionar que Machado reconoció su responsabilidad en otros delitos.

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A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.



Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin… — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026

Según el documento judicial, Machado admitió haber participado en una estafa vinculada a la venta de aeronaves, a través de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing. El esquema consistía en captar fondos de inversores para adquirir aviones que en realidad no estaban en venta, incluyendo aeronaves de Air India y All Nippon Airways.

“Machado combinó, conspiró y acordó transmitir por medios de comunicación con el propósito de ejecutar un plan para defraudar”, señala el expediente, que también indica que el acusado utilizó los fondos para otros fines.

El acuerdo excluye las acusaciones por narcotráfico de cocaína, aunque aún debe ser validado por el juez. De ser aceptado, Machado enfrentaría penas de hasta 20 años de prisión, aunque su defensa busca reducir la condena computando el tiempo ya cumplido, incluyendo prisión domiciliaria en Viedma.