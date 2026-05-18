Disturbios en Bolivia: manifestantes exigen la renuncia de Rodrigo Paz en medio de crisis económica

Miles de campesinos, obreros, mineros, maestros y seguidores del expresidente Evo Morales se movilizaron por el centro de la capital en rechazo al gobierno de centro derecha, que asumió hace apenas seis meses.

Disturbios en La Paz: manifestantes exigen la renuncia del presidente en medio de crisis económica.

La Paz, capital política de Bolivia , vivió este lunes una nueva jornada de extrema tensión, con violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines durante una multitudinaria marcha que exigió la renuncia del presidente Rodrigo Paz , en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país en las últimas cuatro décadas.

Miles de campesinos, obreros, mineros, maestros y seguidores del expresidente Evo Morales se movilizaron por el centro de la capital en rechazo al gobierno de centro derecha, que asumió hace apenas seis meses y enfrenta crecientes protestas por la inflación, la escasez de combustibles y el deterioro económico.

Con piedras y explosivos caseros , grupos de manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, donde se ubica el Palacio de Gobierno , mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos durante varias horas. Las calles del centro paceño quedaron cubiertas por una densa nube de gas y todos los comercios cerraron sus puertas.

En medio de los disturbios, un grupo saqueó una sede del registro nacional de bienes, de donde sustrajeron computadoras, pantallas, mobiliario y otros elementos de oficina, según imágenes difundidas por el Ministerio de Gobierno. Además, un vehículo policial fue incendiado.

Miles de campesinos, obreros, mineros, maestros y seguidores del expresidente Evo Morales se movilizaron por el centro de la capital en rechazo al gobierno de centro derecha, que asumió hace apenas seis meses.

Al menos dos manifestantes fueron heridos. Además, la Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del jefe del principal sindicato obrero del país, uno de los líderes de las protestas.

Se trata de Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, quién fue denunciado de los presuntos delitos de "Instigación pública a delinquir" y "Terrorismo".

Ola de manifestaciones en Bolivia

Las protestas mantienen cercada a La Paz desde hace más de dos semanas. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, existen al menos 33 bloqueos activos en todo el país, situación que generó un fuerte desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

El sábado pasado, militares y policías ya habían intentado despejar algunos accesos a la ciudad y se enfrentaron con manifestantes. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó que un campesino murió tras caer en una zanja durante esos incidentes. Pese al operativo, los bloqueos fueron reinstalados y el gobierno debió implementar un “puente aéreo” para abastecer a La Paz con carnes y vegetales.

La crisis económica se profundizó tras el agotamiento de las reservas de dólares que el Estado utilizaba para sostener subsidios a los combustibles, eliminados por Paz en diciembre pasado. La inflación interanual alcanzó el 14% en abril.