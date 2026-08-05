Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 5 de agosto

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El dólar oficial minorista cerró a $1.470 para la compra y a $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.520,12 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 5 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.496,50.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 5 de agosto El dólar blue cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 5 de agosto El dólar CCL cerró a $1.575,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 5 de agosto El dólar MEP cerró a $1.519,33 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 5 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 5 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.569,15, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 5 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.730, según Binance.