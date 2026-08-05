Todos los detalles sobre el Balón de Oro 2026, fecha de la gala y futbolistas favoritos + Agregar ámbito en









Tras el cierre de la temporada 2025-2026, comenzó la carrera por el prestigioso premio de France Football, que se entregará el 26 de octubre en Londres.

Con la temporada 2025-2026 ya finalizada, comenzó la definición del próximo Balón de Oro. FIFE/GettyImages

La disputa por el Balón de Oro 2026 ya quedó abierta tras el cierre de la temporada 2025-2026, que incluyó la Copa del Mundo como uno de los factores clave para la elección. El premio que entrega la revista France Football tendrá un nuevo ganador el lunes 26 de octubre, cuando se realice la ceremonia en The London Palladium de Londres, Inglaterra. Ousmane Dembélé, último futbolista en quedarse con el galardón, no aparece como el principal candidato en esta edición, aunque podría ubicarse entre los mejores diez por su consagración en la Champions League con París Saint Germain (PSG) y el cuarto puesto obtenido con Francia en el Mundial.

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Desde 2016, France Football organiza la entrega de manera independiente luego de finalizar su vínculo con la FIFA. El reconocimiento distingue a los mejores jugadores y jugadoras del mundo, además de premiar a entrenadores, arqueros y jóvenes talentos. Para esta edición se tomaron en cuenta las actuaciones realizadas entre julio de 2025 y el 19 de julio de 2026, incluyendo el desempeño durante la Copa del Mundo. La elección estará a cargo de un jurado integrado por 100 periodistas de los países mejor posicionados en el ranking de la FIFA.

La carrera por el Balón de Oro 2026 comenzó tras el cierre de la temporada 2025-2026. Los principales nombres que buscan quedarse con la Balón de Oro 2026 A diferencia de otras temporadas, esta vez no existe un favorito absoluto. La pelea reúne a varios futbolistas que tuvieron actuaciones destacadas durante el último año, entre ellos Rodri, del Manchester City y la selección española; Lamine Yamal, del Barcelona; Harry Kane, del Bayern Múnich; Kylian Mbappé y Jude Bellingham, ambos del Real Madrid; Michael Olise, del Bayern Múnich; Ousmane Dembélé, del PSG; y Lionel Messi, del Inter Miami.

Rodri aparece como uno de los nombres fuertes por su protagonismo con España, con la que fue campeón del mundo y elegido como una de las grandes figuras del torneo, aunque su temporada con Manchester City no tuvo el mismo impacto. Yamal también llega con argumentos, luego de ser determinante en la conquista de LaLiga con Barcelona, aunque su participación en el Mundial fue más discreta y el equipo quedó eliminado en cuartos de final de la Champions League.

Otro de los grandes aspirantes es Harry Kane, que tuvo una temporada sobresaliente con Bayern Múnich. El delantero inglés fue campeón de la Bundesliga y terminó como máximo goleador del torneo alemán con 36 tantos en 31 partidos. Sin embargo, su equipo quedó fuera de la Champions League y la selección inglesa no pudo llegar a la final del Mundial.

En el caso de Mbappé, sus números individuales lo mantienen en la discusión. Aunque no ganó títulos con Real Madrid, fue una de las figuras de la Copa del Mundo y terminó como máximo goleador del certamen, obteniendo la Bota de Oro. Bellingham, por su parte, también tuvo un papel destacado con Inglaterra y continúa siendo uno de los futbolistas más influyentes de su generación. Entre las revelaciones aparece Michael Olise, quien sorprendió por su rendimiento en Bayern Múnich y fue el máximo asistidor del Mundial. Sin embargo, la falta de grandes títulos podría jugar en contra de sus posibilidades. Dembélé, ganador del último premio y campeón de Europa con PSG, sigue siendo uno de los candidatos más fuertes, aunque su impacto con Francia durante el torneo internacional fue menor al esperado. La posibilidad de que Lionel Messi vuelva a quedarse con el reconocimiento también forma parte de la conversación. Aunque competir desde la MLS puede ser un factor en contra, el rendimiento del argentino con la selección volvió a ponerlo entre los nombres destacados. A los 39 años, fue una de las figuras del Mundial, convirtió ocho goles y tuvo una actuación estadísticamente histórica, además de alcanzar el subcampeonato con Argentina. Un nuevo triunfo de Messi significaría ampliar todavía más su ventaja como máximo ganador histórico del premio. El argentino suma ocho Balones de Oro, mientras que Cristiano Ronaldo lo sigue con cinco conquistas. Por eso, aunque no parte como el favorito principal, su presencia vuelve a convertir la definición de 2026 en una de las más esperadas.

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