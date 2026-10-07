El dólar oficial minorista cerró a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.544,79 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 7 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar global cobró fuerza tras las actas de la Fed y empujó al euro a mínimos de 17 meses
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El dólar blue pegó el mayor salto diario en más de un mes y volvio a superar un nivel simbólico
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 7 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.517.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 7 de octubre
El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 7 de octubre
El dólar CCL cerró a $1.608,61 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 7 de octubre
El dólar MEP cerró a $1.537,92 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 7 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 7 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.606,01.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 7 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s83.379, según Binance.
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