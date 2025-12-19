Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 19 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.474,10 para la venta.

Las reservas brutas del BCRA crecieron u$s91 millones este viernes y cerraron en u$s42.413 millones. En el balance semanal, los activos internacionales finalizaron con un saldo positivo de u$s511 millones .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.450.

El dólar blue cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.546,98 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7% .

Valor del dólar MEP hoy, viernes 19 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.494,62 y la brecha con el dólar oficial es de 3,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 19 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 19 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.542,35, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 19 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.323,71, según Binance.