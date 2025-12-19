Los bonos operan mixtos en Wall Street y el riesgo país se sostiene cerca de los 570 puntos + Seguir en









En la rueda anterior, un mejor dato de la inflación al esperado en EEUU reactivó el entusiasmo por una nueva baja de interés por parte de la Fed.

Mientras se espera cómo será el desempeño de la renta variable local en esta jornada, el jueves se vivió una rueda con fuertes alzas de hasta 11%. Por su parte, los bonos en dólares operan mixtos en el inicio de este viernes. En la jornada previa un mejor dato de la inflación al esperado en EEUU reactivó el entusiasmo por una nueva baja de interés por parte de la Fed.

Los títulos soberanos operan con disparidad en Wall Street: marcan caídas de hasta el 0,7% de la mano del Global 2029, mientras que el nuevo Bonar 2029N (AN29) avanza 0,1% y lidera las subas.

Fuertes alzas por un mejor dato de inflación en EEUU al esperado En la jornada previa, las acciones de empresas argentinas anotaron subas de hasta 11% en Nueva York a partir de un mayor apetito global al riesgo, luego de conocerse un dato de inflación en EEUU por debajo de las expectativas del mercado, que mantiene vivas las posibilidades de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

La renta variable local también se vio beneficiado del impulso que llegó del exterior con el S&P Merval que subió 4,2% a 3.163.223,63 puntos, mientras que medido en dólares ganó 4,6%.

Los ascensos se produjeron luego de que se conociera que los precios al consumo en EEUU aumentaron menos de lo esperado en el año hasta noviembre, mientras que la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo no publicó los cambios del IPC mes a mes después de que un cierre del Gobierno de 43 días impidió la recopilación de los datos de octubre.