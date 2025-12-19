Vacaciones 2026 en Brasil: cuántos dólares cuesta veranear en las playas más conocidas + Seguir en









La mejor manera de aprovechar las vacaciones, sin gastar de más y sin resignar descansos y lugares para disfrutar.

La capital de Brasil es una de las opciones más elegidas para vacacionar. Imagen: Despegar

Con el tipo de cambio vigente y los precios relativos entre Argentina y sus países vecinos, veranear en el exterior suele ser para muchos una opción más favorable que hacerlo en algunos destinos locales donde la economía turística está fuertemente vinculada al valor del dólar o elevada.

Por eso, cada verano miles de viajeros eligen destinos de playa en Brasil para disfrutar del sol, la arena y la cultura carioca sin gastar de más, aprovechando rutas y servicios competitivos en comparación con el turismo interno. El país vecino cuenta con una diversidad que año tras año atrae a turistas argentinos, desde las grandes urbes costeras hasta las islas y balnearios más tranquilos.

Florianópolis Un destino paradisíaco y económico para visitar desde Argentina. Imagen: Planet of Hotels Florianópolis o Rio de Janeiro: cuántos dólares gastaría una pareja Para una pareja que planea una semana de vacaciones con vuelos y alojamiento en hoteles de categoría media, los costos pueden variar según el destino. En Río de Janeiro, considerando vuelos de ida y vuelta y estadía en hotel de 3-4 estrellas con desayuno incluido, el presupuesto estimado ronda entre 1.200 y 1.700 dólares para dos personas.

Por su parte, Florianópolis tiende a ser un poco más económico: los pasajes aéreos para la pareja suelen ubicarse entre 450 y 650 dólares, y el alojamiento de nivel medio puede costar entre 500 y 700 dólares, lo que deja un rango de 950 a 1.350 dólares para transporte y hospedaje en total.

En función de estos valores, Florianópolis aparece como una alternativa más accesible si el objetivo es equilibrar comodidad y presupuesto sin resignar la experiencia de playa.

Alternativa all inclusive: una opción para la familia Una alternativa atractiva para familias es optar por resorts o paquetes all inclusive, donde el costo incluye alojamiento, comidas y muchas actividades dentro del mismo complejo. Este tipo de paquetes, aunque puede implicar un desembolso mayor inicial, permite organizar el gasto de forma más predecible y evitar sorpresas durante la estadía, ya que gran parte de las necesidades básicas están cubiertas. Los paquetes all inclusive en Brasil suelen ofrecer servicios pensados para todas las edades, con piscina, animación, acceso directo a la playa y opciones de comidas y bebidas incluidas. Para una familia tipo, estos planes pueden resultar convenientes especialmente si se viaja con niños, ya que simplifican la logística diaria y concentran gran parte del gasto en un solo pago. Así, por ejemplo, para un paquete de esta naturaleza se estaría presupuestando entre u$s1.800 y u$s2.500 por persona, por lo que terminarían costando entre u$s7.200 y u$s10.000 para la familia de cuatro personas.

