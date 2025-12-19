El Presupuesto 2026 logró dictamen en el Senado y se tratará la próxima semana en el recinto Por Déborah de Urieta + Seguir en









El oficialismo logró dictaminar la "ley de leyes" y se prepara para el debate parlamentario en 7 días. Tras el rechazo del capítulo 11, el nuevo texto pasó a la Cámara alta sin el artículo que derogaba la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.

Con los tiempos justos, el oficialismo dictaminó el texto del Presupuesto 2026.

Luego del traspié que sufrió el oficialismo esta semana en Diputados, La Libertad Avanza selló el dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado. Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, la bancada que conduce Patricia Bullrich dejó el tema listo para discutirlo en el recinto el próximo 26 de diciembre.

Mientras el debut fallido de sesiones extraordinarias sigue dando de qué hablar, el oficialismo puso el pie en el acelerador. En concreto, los libertarios y sus aliados en el Senado lograron aprobar en comisiones este viernes el Presupuesto 2026, girado el jueves por la Cámara de Diputados, luego de que la oposición se anotara un triunfo inesperado: logró voltear, entrada la madrugada, el Capítulo 11 del proyecto. Se trata del tramo que generó tanto revuelo por incluir, en el artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.

A partir de las 10, la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Ezequiel Atauche recibió a funcionarios del Ejecutivo que defendieron la letra chica de la iniciativa. Tal cual ocurrió durante el debate en Diputados, estuvo presente Carlos Guberman, secretario de Hacienda; así como también Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial; y Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto.

En medio de los trascendidos de la Casa Rosada, en torno a la amenaza de vetar el Presupuesto 2026 si sale sin el capítulo 11, el oficialismo evalúa diferentes estrategias parlamentarias. Todas ellas contrarreloj: la fecha límite es el 31 de diciembre. De lo contrario, Milei deberá reconducir el Presupuesto por tercer año consecutivo.

Senado Bullrich El Senado sesionaría el viernes 26. En este escenario, justamente una de las estrategias que barajaban según supo Ámbito, era dictaminar (como ocurrió este viernes) el texto tal cual llegó desde Diputados. La firma fue sellada luego de escuchar las exposiciones de los funcionarios. Saldada esa instancia, se buscará convocar a una sesión para el la próxima semana mientras se negocian cambios con los senadores aliados. En total, son 44. Aunque también podrían echar mano en algunos de los senadores de Popular, interbloque que conduce José Mayans, donde también conviven algunos de los senadores cuyos gobernadores son afines a la Casa Rosada.

Las negociaciones girarán entonces en torno a reintroducir el capítulo rechazado (habrá que ver si esto incluye o no el artículo 75) por la Cámara baja. Si Bullrich logra que los cambios prosperen en el recinto del Senado, el Presupuesto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. Allí, los legisladores deberán definir si insisten con la media sanción o si le dan luz verde a la versión de la Cámara alta. Por lo pronto, se habla de una sesión tentativa para el 29. Qué dice el capítulo 11 Con el rechazo al capítulo 11, no solo se cayeron las derogaciones a las leyes que Milei rechaza por, supuestamente, atentar contra el equilibrio fiscal (Discapacidad y Financiamiento Universitario). Sino que también, ese capítulo de derogaba otras iniciativas, como el régimen de subsidios para las denominadas zonas frías; la actualización automática, por IPC, de las asignaciones familiares. Al mismo tiempo, en ese tramo incluye la prórroga de la Emergencia para el Garrahan. En ese mismo capítulo, durante el debate en el recinto, el oficialismo introdujo la transferencia del 1,55% de coparticipación para CABA (tal cual estableció la Corte Suprema por la pelea por los fondos que le corresponden a la Ciudad tras la transferencia de las fuerzas de Seguridad) junto con un incremento de fondos para el Poder Judicial. Estos dos ítems añadidos entre gallos y medianoche fueron un anzuelo que incluyeron los libertarios, a fin de sumar votos y evitar el naufragio del capítulo 11. La jugada no alcanzó. Por lo pronto, los ánimos en el Senado están enrarecidos. A la amenaza de Milei de vetar el Presupuesto y la decisión de Bullrich de patear para febrero el debate de la Reforma Laboral para evitar una posible derrota, se le suman de las desconfianzas de los aliados hacia el oficialismo por la decisión de los Menem de negociar con Unión por la Patria los nombramientos para la AGN en Diputados condicionan el clima en la Cámara alta.