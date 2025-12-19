Coparticipación: Luis Caputo y Jorge Macri retomaron negociaciones y exploran opciones para destrabar deuda con CABA

En un clima cordial, el alcalde y el ministro nacional se reunieron a solas en el Palacio de Hacienda para intentar acercar posiciones luego de la caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026 referido al pago de la deuda acumulada desde agosto de Nación con CABA. El monto estimado a la fecha alcanza los $350.000 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo , recibió este viernes al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, para retomar las negociaciones en busca de un nuevo acuerdo sobre la deuda que Nación mantiene con el distrito porteño por coparticipación , luego de que se cayera el capítulo 11 del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados en el que, a último momento, habían convenido incluir un artículo sobre la obligación del Ejecutivo de cumplir con el pago demorado. El alcalde aspira a cobrar los $350 mil millones acumulados desde agosto.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Hacienda a primera hora de la mañana y fue a solas entre ambos. A diferencia de otras reuniones, de las que participaron funcionarios de ambas jurisdicciones, en esta oportunidad fue "mano a mano" entre el titular de la cartera económica nacional y el alcalde.

La reunión, según confirmaron fuentes cercanas al jefe porteño, duró aproximadamente 40 minutos. En entorno del alcalde destacaron que se dio en el marco de un clima cordial. "Hubo buen diálogo" , señalaron y destacaron " la predisposición y la voluntad de ambas partes de seguir trabajando de manera coordinada entre los equipos económicos".

"El encuentro tuvo como eje normalizar las transferencias correspondientes a la Ciudad y encauzar una solución definitiva a un tema clave para su funcionamiento", explicaron fuentes del GCBA a Ámbito. En su reunión con Caputo, el alcalde dejó en claro que el trabajo conjunto con Nación "apunta a ordenar y resolver el desastre heredado del gobierno de Alberto Fernández en materia de coparticipación".

La visita de Macri a Caputo llegó en medio de un clima áspero entre libertarios y amarillos en el Congreso de la Nación. El malestar comenzó la tarde del martes, cuando a las apuradas y de forma exprés el oficialismo firmó un dictamen de mayoría que no contemplaba el reclamo de CABA. Pese a los contactos del alcalde con el jefe del equipo económico nacional y con el ministro del Interior, Diego Santilli, el bloque de LLA en Diputados había resuelto hacer caso omiso al pedido.

La negativa sorprendió en Uspallata, sede del Gobierno porteño, donde esperaban ver rendir los frutos de las negociaciones, a las que consideraban como "auspiciosas" y "positivas" dado el acercamiento reciente entre las partes luego de una temporada de críticas públicas provenientes desde las altas cumbres del Gobierno nacional hacia el jefe de la Capital.

Frente a la ausencia del artículo sobre coparticipación, el PRO dejó entrever el malestar a través de sus diputados, que decidieron firmar el dictamen del Presupuesto en disidencia parcial. Atentos a la reacción amarilla, el oficialismo abrió una línea de contacto a través de Santilli. Del otro lado, Cristian Ritondo, jefe del bloque del partido en la Cámara baja, tomó la posta. Las conversaciones llegaron a buen puerto en horas de la noche: el acuerdo preveía incluir en la sesión del miércoles el reclamo de Macri.

El nuevo texto, según habían convenido, se iba a incorporar dentro del capítulo 11 del proyecto, un polémico apartado de la legislación donde, entre otros puntos, también se contemplaba la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, territorio de disputa entre el oficialismo y la oposición más dura representada por el peronismo.

Durante la sesión del miércoles, La Libertad Avanza impuso que la votación se realizara capítulo por capítulo ya que estimaban contar con los votos para avanzar con la aprobación de discutido texto. Pero a la hora decisiva, se consumó una derrota imprevista. La caída completa del capítulo 11 supuso un duro golpe al oficialismo nacional, pero también para el PRO porteño. Tal como informó Ámbito, en CABA no ocultaron su malestar: "Fue un grave error que se incluyera el tema en ese pasaje".

Ante ese escenario, Macri fue convocado por Caputo para retomar la discusión e intentar alcanzar un nuevo entendimiento. De fondo, como explicaron fuentes gubernamentales porteñas, están los $350.000 millones que Nación acumula por el impago del fallo de la Corte Suprema referido a la coparticipación, monto que se incrementa semana tras semana en $20.000 millones.

El reclamo de la Ciudad y el acumulado de la deuda por coparticipación

La disputa entre la Ciudad y la Nación en materia de coparticipación se retrotrae al 2016, cuando en tiempos del presidente Macri se elevó el coeficiente que recibía el distrito desde el 1,4% al 3,7% bajo el pretexto del traspaso de la Policía. Cuatro años después, culminado el gobierno de Cambiemos, la administración de Alberto Fernández retrotrajo el porcentaje al 2,3% alegando que superaba ampliamente los fondos requeridos por el área de Seguridad: aseguraban que debía ser el 1,4% histórico más un 0,92% adicional de coparticipación, en lugar del plus de 2,35% otorgado por Macri.

En aquel entonces, la administración del Frente de Todos resolvió que una vez que se aprobara la ley del traspaso, el coeficiente volvería al 1,4%, a los que se le sumarían $24 mil millones anuales, actualizables trimestralmente. Desde diciembre del 2020, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pasó a cobrar el 1,4.

Con la llegada de Milei y Jorge Macri a sendas administraciones, se firmó el entendimiento bajo el manto de la Corte Suprema que le añadió un 1,55% al monto total hasta alcanzar los actuales 2,95 puntos. Nación se comprometió a abonar el 1,4% de coparticipación por goteo diario y el 1,55% adicional -que deriva del fallo de la Corte- mediante una transferencia semanal los días viernes, monto equivalente a $20.000 millones.

Hasta el mes de agosto, el Ministerio de Economía cumplía a rajatabla con lo firmado. Sin embargo, desde entonces comenzaron a acumularse los impagos del 1,55%. “Al día de hoy ronda los $350.000 millones”, calculan en los despachos de Uspallata, sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

En las reuniones que Macri mantuvo con Caputo, Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el pedido que se le trasladó al Ejecutivo nacional fue que se incluyera en el Presupuesto 2026 la aclaratoria en donde se especifiquen la obligación de Nación de hacer frente a las responsabilidades económicas que debe cumplir con el distrito capitalino. Caída esa opción, ahora intentarán explorar otras vías para asegurar las partidas puntuales que garanticen el cumplimiento de la deuda.