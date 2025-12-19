Bitcoin repunta hasta los u$s88.000 pero no logra revertir las pérdidas: cae 4,5% en la semana + Seguir en









Ni la desaceleración de la inflación de Estados Unidos ni el recorte de tasas en Japón logran impulsar a la principal criptomoneda.

Bitcoin mantiene estabilidad pero no logra romper la barrera de los u$s90.000. Pixabay

El mercado de criptomonedas opera con una tendencia alcista durante la jornada del viernes, pero registra caídas generalizadas en el marco semanal. Bitcoin (BTC) repunta hasta los u$s88.127, pero acumula un recorte de 4,5% semanal, según Binance.

Ethereum (ETH) sube 3,6% hasta los u$s2.961, pero cae 8,7% semanal. Por otra parte, las altcoins siguen esta línea, con mayoría de ganancias —BNB sube 1,1% y Solana (Sol), 0,9%— pero con fuertes desplomes en comparación al comienzo de la semana.

Embed Bitcoin no aprovecha el impulso del mercado internacional La incertidumbre en el mercado cripto ha sido una constante durante los últimos meses. Hace unas semanas, la expectativa estaba puesta en el recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Finalmente, esto ocurrió: la rebaja fue de 25 puntos básicos, pero el mensaje moderado de los representantes provocaron cautela entre los inversores.

El precio de Bitcoin, que inició diciembre en u$s84.000, logró romper con la barrera de los u$s90.000 pero no pudo sostenerse, lo que delata su fragilidad.

Desde el recorte de tipos de la Fed definido este mes, EEUU publicó varios datos de su economía que en su mayoría fueron positivos, a pesar de haber atravesado el shutdown más largo de su historia. Sin embargo, ni con buenas noticias en empleo ni en inflación —se desaceleró al 2,7% en noviembre— Bitcoin logró una recuperación sostenida.

El último factor que movilizó al mercado fue que el Banco de Japón (BOJ), responsable de uno de los carry trade más grandes del mundo, subió las tasas a primera hora de este viernes. Tras el incremento de 25 puntos básicos hasta el 0,75%, los tipos de interés alcanzaron su nivel más alto desde agosto de 1995. En ciclos anteriores, el endurecimiento del BOJ coincidió con caídas del 20% al 30% en Bitcoin. En esta ocasión, la principal criptodivisa mantuvo su estabilidad, y los analistas argumentan que la suba de las tasas ya estaba previsto.

