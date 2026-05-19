Javier Milei habló de la interna en el Gobierno, respaldó a Martín Menem y defendió a Santiago Caputo: "Es un hermano"

El Presidente repartió elogios para ambos referentes de La Libertad Avanza en un intento de calmar las aguas luego de los cruces del fin de semana.

Javier Milei junto a Martín Menem. El presidente de la Cámara de Diputados posó con una gorra de Las Fuerzas del Cielo, el brazo digital de Santiago Caputo. (Foto de archivo).

El presidente Javier Milei se refirió públicamente a la interna de La Libertad Avanza , que tuvo este fin de semana un nuevo capítulo a raíz de la presunta conexión de Martín Menem con una cuenta anónima crítica del Gobierno que derivó en acusaciones de parte del sector de Santiago Caputo, y respaldó al presidente de la Cámara de Diputados al señalar que fue algo "plantado" y "prefabricado para generar un problema".

El jefe de Estado brindó una entrevista para calmar los ánimos bélicos que abundan en el Poder Ejecutivo entre los funcionarios referenciados en Karina Milei y el grupo alineado bajo el ala del asesor presidencial. En ese sentido, se refirió a la polémica generada a raíz de un link publicado por la cuenta @PeriodistaRufus, que desde el caputismo asociaron a Menem, en el que se vertían críticas al rumbo económico nacional.

Ante la pregunta sobre qué va a ocurrir con la mesa política en medio de la interna, Milei respaldó al riojano, alineado con Karina. “Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete" , lo defendió. “Eso que generó esa controversia el fin de semana es algo que está prefabricado para generar un problema”, agregó en diálogo con el programa ArgenDATA de Neura.

[AHORA] Milei respaldó a Menem y aseguró que la cuenta de X de Rufus fue “algo que le han plantado” y que “está prefabricado”. Negó la interna y habló de apenas “una controversia” con Caputo. pic.twitter.com/6gSXA7As6b

Al mismo tiempo, también respaldó a Caputo y aseguró que seguirá trabajando en la mesa política, pese a que su rol en el último tiempo ha quedado desdibujado ante el avance de Karina Milei sobre áreas que anteriormente controlaba el asesor. “Es como un hermano para mí", afirmó.

Luego prosiguió con los elogios hacia Martín Menem, de quien dijo que lleva adelante "una tarea enorme, fenomenal, extraordinaria" como presidente de la Cámara de Diputados. E intentó bajar la espuma por las peleas intestinas: "Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma que puede pensar una persona y otra".

Para el mandatario, si todos pensáramos igual "significa que no está pensando nadie”. En cambio las discrepancias son síntoma de salud. "Eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. Es decir, el pensamiento crítico contribuye", afirmó.

Por último, remarcó que, a fin de cuentas, lo que importan no son las diferencias sino "los resultados" que ha obtenido el Gobierno. A su criterio, en línea con las demandas sociales. "Yo hice una serie de promesas en campaña, las cumplí todas”, aseguró.

caputo menem Martín Menem y Santiago Caputo.

Santiago Caputo y el Gordo Dan apuntaron contra Martín Menem por una cuenta anónima

El nuevo episodio se desató luego de que una publicación con cuestionamientos contra el Gobierno, realizada desde @PeriodistaRufus y difundida originalmente por una cuenta de Instagram identificada como @ciberperiodista, fuera compartida desde un perfil atribuido al propio Martín Menem, según las capturas que circularon en redes.

El señalamiento partió de Santiago Caputo, quien publicó capturas para sostener que el contenido opositor habría sido reenviado desde una cuenta vinculada al titular de Diputados. El caso tomó repercusión porque, al compartir un enlace de Instagram en X, la plataforma puede abrir una pestaña que muestra el usuario desde el cual se envió el material si la sesión permanece iniciada.

Según esa explicación, el link habría dejado expuesto que la publicación fue distribuida desde una cuenta asociada a Menem. Minutos después, el perfil que había compartido el contenido fue eliminado, lo que alimentó todavía más las acusaciones del sector caputista.

Caputo reaccionó con dureza y sostuvo que la eliminación de la cuenta confirmaba el vínculo con ese espacio. En su mensaje, además, utilizó un insulto discriminatorio contra sus rivales internos.

Karina Milei avanzó en los últimos días sobre áreas de influencia de Santiago Caputo, en medio de la pelea por el control político dentro del Gobierno.

Uno de los movimientos más relevantes fue la designación de Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Con ese nombramiento, un dirigente de confianza de la hermana presidencial quedó en una posición clave para supervisar las acciones y los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Ese organismo está bajo la conducción formal de Cristian Auguadra, un funcionario vinculado al esquema de poder de Caputo. Por eso, la llegada de Pareja a la bicameral fue leída como un nuevo avance del karinismo sobre una estructura sensible para el asesor presidencial.