Plazo fijo en mayo 2026: cuánto gano si invierto $250.000 a 30 días

Esta herramienta bancaria es una de las más usadas por los ahorristas argentinos. En mayo de 2026, el monto que se recibe, puede variar dependiendo del banco y del canal.

Los plazos fijos siguen siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan invertir pesos de manera segura. En mayo de 2026, distintos bancos mantienen tasas de interés para depósitos a 30 días, que permiten obtener una ganancia mensual, sin asumir grandes riesgos.

Es una gran opción debido a su simplicidad. Se trata de una inversión que es segura, de bajo riesgo y con un rendimiento previsible , es decir que sabemos cuánto vamos a ganar desde el momento en que lo constituimos.

Actualmente, muchas entidades ofrecen mejores tasas para quienes eligen realizar la operación directamente de manera electrónica , ya sea desde home banking o desde las aplicaciones móviles del banco. Esto se debe a que las operaciones digitales tienen menos costos administrativos y suelen tener promociones para incentivar el uso de canales online.

En este caso puntual, la diferencia entre realizar el plazo fijo por sucursal o de forma electrónica tiene una diferencia leve en las tasas, por lo que constituir el plazo fijo de manera online, va a generar algunos pesos extra al finalizar el período.

Si una persona deposita $250.000 a 30 días en un plazo fijo tradicional, estos son los resultados aproximados:

En sucursal:

capital invertido: $250.000

intereses ganados: $3.493,15

monto total al vencimiento: $253.493,15

TNA: 17%

TEA: 18,39%

Por canal electrónico:

capital invertido: $250.000

intereses ganados: $3.595,89

monto total al vencimiento: $253.595,89

TNA: 17,50%

TEA: 18,98%

La diferencia se explica por la tasa nominal anual (TNA) que ofrece cada modalidad. Mientras la sucursal paga un 17%, el rendimiento del canal digital llega a 17,5%.

El cálculo del plazo fijo se realiza no solo tomando en cuenta la tasa nominal anual vigente, sino que también el tiempo de permanencia del dinero invertido. En este caso, el depósito es a 30 días, lo cual es el tiempo mínimo permitido para un plazo fijo tradicional en pesos. La ganancia final va a depender de la tasa que ofrezca cada banco, ya que las entidades financieras pueden fijar libremente los rendimientos.

Con una inversión de $250.000, el ahorrista obtiene en promedio entre $3.400 y $3.600 de intereses en un mes. Al finalizar el período establecido, el capital junto con los intereses generados se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria.

Una de las principales ventajas del plazo fijo es que el rendimiento se conoce desde el inicio. A diferencia de otras inversiones que pueden generar un mayor rendimiento pero también se corre un riesgo, como por ejemplo las acciones o las criptomonedas, el usuario sabe exactamente cuánto dinero es el que va a recibir al vencimiento.

plazo fijo inversiones Depositphotos

Sin embargo, antes de invertir también es importante comparar la tasa con la inflación mensual. Si el aumento de precios supera el rendimiento obtenido, realizar la inversión puede no ser conveniente, ya que el dinero estaría perdiendo poder adquisitivo. Por ese motivo, muchos inversores analizan constantemente qué bancos pagan mejores tasas y evalúan otras alternativas, como fondos comunes de inversión, billeteras virtuales, entre otras.

Aun así, el plazo fijo continúa siendo una herramienta muy usada por las personas que priorizan estabilidad y previsibilidad. Para constituir un plazo fijo electrónico, generalmente hay que seguir estos pasos:

ingresar al home banking o app del banco

seleccionar la opción “Inversiones”

elegir “Plazo fijo”

seleccionar el monto y el tiempo que va a permanecer el dinero en la inversión

confirmar la operación

En la actualidad, muchos ahorristas optan por esta opción no solo por las tasas levemente superiores, sino porque tiene muchos otros beneficios:

comodidad

rapidez

disponibilidad las 24 horas del día

evitar la espera y las filas interminables de las sucursales físicas

Otro dato importante es que el plazo fijo tradicional inmoviliza el dinero hasta el vencimiento, lo que significa que el ahorrista no va a poder retirarlo antes de tiempo.