Lionel Scaloni se reunió con Claudio Tapia a días del inicio de la Copa del Mundo: "Modo Mundial activado" + Agregar ámbito en









El DT de la Selección mantuvo un encuentro con el presidente de la AFA a menos de un mes del inicio del Mundial 2026, mientras crece la expectativa por los convocados.

El encuentro entre Lionel Scaloni y Claudio Tapia en la previa del Mundial.

A 23 días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni se reunió con el presidente de la AFA Claudio Tapia en un encuentro que alimenta la expectativa por la lista definitiva de convocados. La "Albiceleste" se prepara para defender el título y buscar su cuarta estrella.

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El mandatario compartió una imagen del encuentro junto a un mensaje cargado de entusiasmo: “¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado”.

La reunión se da en un momento clave, ya que en los próximos días el entrenador dará a conocer la lista final de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo, una de las decisiones más esperadas en la previa del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2056806310822154704&partner=&hide_thread=false ¡Que placer verte otra vez, Gringo querido!



Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado pic.twitter.com/w1fQPFBNC1 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 19, 2026

Un detalle que no pasó desapercibido en la imagen fue una pequeña estatua sobre el escritorio de Tapia, en la que se lo ve sosteniendo la Copa del Mundo, en una clara referencia al título obtenido en Qatar 2022.

En paralelo, también se confirmó que Tapia, quien está procesado por presunta retención indebida de aportes, podrá viajar al Mundial. Para hacerlo, deberá abonar una garantía de $30 millones, condición impuesta en el marco de la causa judicial. En el Mundial 2026, la Argentina aparece nuevamente como una de las grandes candidatas y compartirá el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en el camino inicial hacia la defensa del título. La preparación de Argentina para el Mundial 2026 Mientras se terminan de definir los últimos detalles de la lista, el cuerpo técnico ya organiza la preparación previa al debut mundialista. Durante la última semana de mayo llegarán al país varios futbolistas que militan en ligas europeas para comenzar los entrenamientos antes de viajar a Estados Unidos. La delegación argentina aterrizará el 1° de junio en Kansas, ciudad elegida como base operativa durante el torneo. Allí, el plantel comenzará a trabajar pensando en los amistosos frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y el 9 de junio. El debut del conjunto dirigido por Scaloni será el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos contra Jordania el 27, ambos encuentros en Dallas.