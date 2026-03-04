El romántico anuncio de casamiento de la número 1 del tenis femenino Aryna Sabalenka

Su relación comenzó en 2024 con el empresario Georgios Frangulis. La propuesta, rodeada de velas y flores, se hizo en un ambiente que sorprendió a Sabalenka.

La número 1 del tenis femenino Aryna Sabalenka anunció su compromiso este miércoles con el empresario brasileño Georgios Frangulis. La romántica propuesta se difundió en redes sociales y atrajo la atención del mundo del deporte, con una propuesta en un ambiente decorado con flores y velas .

En una primera publicación, se vio el video de cuando Frangulis se arrodilló frente a ella con un anillo de diamantes de gran tamaño. Sabalenka escribió: “Tú y yo, para siempre”, junto a símbolos de infinito, anillo de bodas y corazón blanco.

La reacción de la comunidad tenística no se hizo esperar, y figuras como Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, entre otras, expresaron su emoción. “¡Felicitaciones!“, escribió el tenista español junto a emojis llorando de felicidad, mientras que Nole se limitó a poner corazones.

Momentos más tarde, la 1 del tenis femenino compartió un carrusel de fotos del momento, mostrándose muy emotiva y cariñosa junto al empresario.

El vínculo entre Sabalenka y Frangulis se hizo público en mayo de 2024, cuando la jugadora compartió una imagen junto al empresario tras su participación en el Open de Italia. Desde entonces, la pareja mantuvo una presencia activa en redes, con mensajes y gestos de complicidad. En julio del año pasado, la deportista definió a Frangulis como “el amor de su vida”.

