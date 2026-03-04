Cuáles son los hábitos que protegen la lucidez en la vejez + Seguir en









El concepto central de esta investigación es la "reserva cognitiva". No se trata simplemente de ser "inteligente", sino de cuánto esfuerzo le exigimos a nuestra mente a lo largo de la vida.

Los SuperAgers pueden tener una ventaja genética, pero la investigación demuestra que las personas que practican una buena salud cerebral también pueden prevenir el deterioro cognitivo.

Un reciente estudio sugiere que los "SuperAgers", personas entre 80 y 90 años con una cognición excepcional, generan el doble de neuronas nuevas que sus pares sanos y 2,5 veces más que individuos con Alzheimer. La coautora Dra. Tamar Gefen, de la Universidad Northwestern destacó que este hallazgo demuestra la capacidad regenerativa del cerebro envejecido.

“Los SuperAgers muestran la preservación de neuronas inmaduras con mayor excitabilidad. Tienen un entorno celular único en su hipocampo que apoya la neurogénesis. Se trata de una prueba biológica de que los SuperAgers tienen cerebros más plásticos”, ratificó la Dra Gefen.

De este modo, los SuperAgers pueden tener una ventaja genética, pero la investigación demuestra que las personas que practican una buena salud cerebral también pueden prevenir el deterioro cognitivo. “Nuestros estudios han encontrado que cambios en el estilo de vida, incluyendo dieta, ejercicio, reducción del estrés y optimización del sueño, junto con el manejo de factores de riesgo vascular con ciertos medicamentos recetados", agregaron los autores del estudio.

Qué es un “SuperAger” Para ser un “SuperAger”, "una persona debe tener más de 80 años y someterse a pruebas cognitivas exhaustivas que evalúan los límites de su capacidad para recordar información", expresó a CNN en una entrevista anterior Emily Rogalski, profesora de neurología en la Universidad de Chicago. Rogalski, quien no fue autora del estudio, pero ayudó a desarrollar el programa SuperAger en Northwestern.

“Se requiere que los SuperAgers tengan una memoria episódica sobresaliente, la capacidad de recordar eventos cotidianos y experiencias personales pasadas”, ratificí Rolgalski ella. “Es importante señalar que, cuando comparamos a los SuperAgers con las personas de edad promedio, tienen niveles similares de coeficiente intelectual, por lo que las diferencias que estamos viendo no se deben solo a la inteligencia”, agregó.

