Jujuy asumió la presidencia de la Mesa del Litio y lanzó mini RIGI para inversiones de u$s5 millones

El gobernador Carlos Sadir tomó la conducción del Comité Regional de la Región Minera del Litio en Toronto, con una agenda centrada en armonización normativa, previsibilidad e impulso a la competitividad del Norte.

En el centro de la imagen el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, la catamarqueña Fernanda Ávila y Exequiel Lello, presidente de Jemse.

Enviado especial a Toronto, Canadá.- En el marco de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2026, la provincia de Jujuy asumió la presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio, tras un acuerdo suscripto entre el gobernador Carlos Sadir y sus pares de Salta y Catamarca. La designación consolida el esquema de coordinación interprovincial que articula a las tres jurisdicciones del denominado “triángulo del litio” argentino y refuerza el posicionamiento estratégico del norte del país en el mercado global de minerales críticos.

“Este paso fortalece el trabajo conjunto que venimos realizando y reafirma nuestro compromiso con un modelo minero sostenible, con reglas claras, controles ambientales firmes y generación de empleo para los jujeños”, sostuvo Sadir durante la presentación. Bajo la nueva conducción, la Mesa del Litio pondrá el foco en institucionalidad, transparencia y desarrollo equilibrado, con una agenda orientada a mejorar la previsibilidad para las inversiones y consolidar estándares ambientales y sociales compartidos.

El acuerdo también definió la estructura ejecutiva del organismo regional. La exsecretaria de Minería de la Nación y exministra de Catamarca, Fernanda Ávila, fue designada secretaria de la Región Minera, aportando experiencia en gestión federal y articulación institucional. En tanto, el ministro jujeño José Gómez asumirá como secretario adjunto. Además, se dispuso la conformación de una Secretaría Permanente y la convocatoria a la Comisión de Regalías, que analizará el régimen vigente con el objetivo de avanzar en una mayor armonización normativa entre las provincias.

La Mesa del Litio cuenta actualmente con nueve comisiones técnicas que trabajan sobre ejes estratégicos como investigación y desarrollo, proveedores locales, infraestructura compartida, intercambio de información geológica y lineamientos tributarios. También se prevé profundizar la cooperación con organismos multilaterales para facilitar financiamiento y promover proyectos estructurales que potencien la competitividad regional.

Con esta nueva etapa, la Región Minera del Litio busca fortalecer su inserción en las cadenas globales de valor vinculadas a la transición energética, apostando a la generación de empleo calificado, mayor integración productiva y un esquema de gobernanza regional que combine desarrollo, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental en el Norte.

Jujuy lanzó mini RIGI para atraer inversiones En el Argentina Day de la PDAC, Sadir anunció que la provincia puso en marcha un régimen de promoción de inversiones propio -al que en el sector ya denominan “mini RIGI”- orientado a dinamizar proyectos desde una escala más accesible. “La idea es fomentar inversiones, obviamente mineras, pero también de otros sectores, para inversiones que vayan desde el orden de los cinco millones de dólares en adelante”, explicó el mandatario, al tiempo que subrayó que la herramienta permitirá que “muchos mineros que realizan una minería de baja escala puedan también tener acceso a financiación, a exhibiciones o a facilidades de tipo impositiva”. PDAC 2026 Argentina Day provincias Carlos Sadir Teresita Madera José Lupión rubén Dusso Argentina Day en PDAC 2026. Carlos Sadir, gobernador de Jujuy; Teresita Madera, vicegobernadora de La Rioja; Rubén Dusso, Vicegobernador de Catamarca, y Ignacio Lupión, Ministro de la Producción de Salta. Según sostuvo Sadir, se trata de “una medida para facilitar la actividad minera”, no solo en términos fiscales sino también administrativos. El gobernador remarcó que el esquema apunta a reducir trabas burocráticas y a coordinar de manera más eficiente los distintos organismos provinciales, incluyendo el área ambiental. “Buscamos agilidad para la actividad minera, pero por supuesto con el debido control ambiental”, afirmó, y precisó que se mantendrá la participación de comunidades, expertos y empresas en los monitoreos y en los estudios de impacto ambiental. “Venimos haciendo ese trabajo con muy buenos resultados y esperamos mejorarlo en los años que vienen”, concluyó, dejando en claro que la estrategia jujeña combina promoción de inversiones con estándares de control y licencia social.

