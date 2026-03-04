La lesión de Kylian Mbappé que preocupa a Real Madrid y Francia: ¿se puede perder el Mundial? + Seguir en









El delantero estrella francés tiene una lesión en la rodilla que lo tiene a maltraer: mientras él quiere respetar los plazos de recuperación, el club lo quiere apurar para la Champions y la Selección de Francia teme que se resienta de cara al Mundial.

La lesión de Mbappé que preocupa a Real Madrid y Francia: ¿se puede perder el Mundial?

A 100 días del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá la preocupación se centra en una estrella como Kylian Mbappé. En cuestión, el delantero dejó Madrid y viajó a París para consultar con especialistas y tratarse la lesión de su rodilla que lo tiene a maltraer.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según la prensa española, el último parte médico del Real Madrid indicó que Mbappé sufrió un esguince en su rodilla izquierda, del que le está costando recuperarse. Sin embargo, la lesión sería más grave de lo previsto: su ligamento cruzado posterior está al límite por lo que su vuelta a las canchas es una incógnita.

Sin embargo, el Real Madrid no tiene pensado esperarlo mucho tiempo, más bien lo contrario. El club español está urgido de cara a los octavos de final de la Champions League, donde enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola.

La lesión que afecta a Mbappé se originó el 7 de diciembre en el encuentro contra el Celta, cuando abandonó la cancha con claros signos de molestias. Pese a los reiterados intentos de reincorporarse al plantel, el atacante alternó presencias y ausencias, sin que los servicios médicos del club hayan logrado darle una solución definitiva.

image “Queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias. Tenemos muy claro lo que le pasa”, explicó Arbeloa en la conferencia previa al duelo ante Getafe.

En tanto, desde el entorno del jugador la preocupación es aún mayor y no quieren arriesgarlo pronto. Inclusive, que no juegue estos tres meses que restan hasta el Mundial para llegar en buenas condiciones a la Copa del Mundo. "De los 100 días, le vendrían bien todos, para recuperarse y jugar con Francia, y por tanto, los tiempos que marca el Real Madrid, que considera que Mbappé tiene opciones de llegar a la vuelta de la eliminatoria de Champions League contra el Manchester City, el entorno del jugador no comparte esa fecha. El entorno piensa que jugar un partido, supone un riesgo, y que él no va a asumir ninguno”, reveló un periodista allegado a Mbappé.