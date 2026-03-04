Cuánto salen los aires acondicionados frío-calor en marzo 2026: precios de fin de temporada + Seguir en









Se termina el intenso verano y aparecen las posibilidades de conseguir este tipo de artefactos más económicamente.

La tecnología del aire puede variar en el precio, pero reducir el consumo. Imagen: Freepik

Para hacer frente al calor del verano, una de las mejores soluciones son los aires acondicionados frío-calor, equipos que permiten mantener una temperatura confortable durante todo el año. En el mercado hay opciones de todo tipo, con diferentes características técnicas y valores que se adaptan a distintos presupuestos.

A partir de marzo, cuando termina la temporada más intensa de calor, es posible encontrar una amplia variedad de modelos con diferencias importantes de precio según la potencia, la tecnología y la eficiencia energética. Esta diversidad permite elegir equipos adecuados tanto para ambientes chicos como para espacios más amplios.

Aire acondicionado A pesar de la finalización del verano, los aires pueden seguir sirviendo para el invierno. Imagen: Freepik Cuáles son las especificaciones que afectan el precio de los aires acondicionados El precio de un aire acondicionado frío-calor está determinado principalmente por su capacidad de climatización, la tecnología del compresor y el nivel de eficiencia energética. La potencia se mide en frigorías o watts, y es el factor que más influye en el valor inicial del equipo. Por ejemplo, un modelo de 2.200 frigorías suele ser suficiente para ambientes de hasta 20 metros cuadrados, mientras que uno de 4.500 frigorías puede cubrir espacios cercanos a los 45, con un precio proporcionalmente mayor y costos de instalación más elevados.

Otro elemento clave es la tecnología del compresor. Los sistemas tradicionales On/Off suelen ser más económicos al momento de la compra, pero funcionan con encendidos y apagados constantes que generan picos de consumo eléctrico. En cambio, los equipos con tecnología Inverter son más caros inicialmente, aunque pueden reducir el consumo entre un 30% y un 60%, además de ofrecer un funcionamiento más silencioso y estable.

Aire acondicionado La tecnología inverter puede reducir el consumo de energía y el gasto en un 30 o 40%. Imagen: Freepik También influye la eficiencia energética, indicada por etiquetas que van desde A+++ hasta categorías inferiores. Los equipos más eficientes suelen tener un precio mayor, pero consumen menos electricidad. A esto se suman funciones adicionales como conectividad Wi-Fi, filtros de aire avanzados o niveles de ruido reducidos, características que suelen encontrarse en modelos de gamas más altas.

Precio de los aires acondicionados en 2026 En marzo de 2026, los precios de los aires acondicionados split frío-calor en Argentina varían principalmente según la potencia del equipo. Los modelos de 2300 a 2600 frigorías, recomendados para dormitorios o ambientes de hasta 20 metros cuadrados, se encuentran en un rango aproximado de $600.000 a $850.000. Por su parte, los equipos de potencia media, entre 3000 y 3500 frigorías, suelen costar entre $850.000 y $1.200.000. Los modelos de mayor capacidad, entre 4500 y 6000 frigorías, pensados para espacios amplios de más de 45 metros cuadrados, tienen precios que van desde $1.300.000 hasta más de $1.900.000. Dentro de cada categoría, los equipos con tecnología Inverter suelen ser entre un 30% y un 40% más caros que los modelos tradicionales, mientras que los de mayor eficiencia energética también presentan valores iniciales más elevados. Las variaciones de precios en los aires acondicionados fuera de temporada Los precios de los aires acondicionados suelen bajar entre un 10% y un 15% durante los meses de menor demanda, especialmente en otoño e invierno. Sin embargo, durante los remates de fin de verano, que suelen darse entre marzo y abril, pueden aparecer descuentos más importantes que en algunos casos llegan al 30% o incluso al 45%. Comprar fuera de temporada también tiene otras ventajas económicas. La instalación suele ser más barata debido a la menor demanda de técnicos, y además hay mayor disponibilidad de modelos para elegir. Sin la presión del calor intenso, los compradores pueden comparar opciones con más tiempo y encontrar promociones o planes de financiación más convenientes.

