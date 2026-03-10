Las reservas del BCRA se recuperaron ante mejora en el precio del oro y volvieron a superar los u$s46.000 millones

Los vaivenes de los mercados internacionales por la guerra en Medio Oriente se reflejan en la volatilidad de las reservas. Mientras tanto, el BCRA compró otros u$s67 millones en el MLC.

Las reservas brutas internacionales escalaron u$s275 millones este martes, por lo cual recuperaron todo lo que habían caído en la jornada previa. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Vale recordar que el lunes las reservas habían retrocedido u$s236 millones, principalmente por el efecto cotizaciones , en una rueda en la cual el oro llegó a caer fuerte. Esta jornada, el metal trepó más de 1%, lo cual explicó buena parte de la recomposición de las arcas de la autoridad monetaria.

En términos netos, las reservas se encuentran en un terreno negativo de u$s1.203 millones , según estimaciones privadas.

Por su parte, el BCRA continuó con su acumulación de divisas en el MLC. Este martes compró u$s67 millones , y en lo que va de 2026 ya sumó u$s3.120 millones .

En este contexto, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Pierre-Olivier Gourinchas , volvió a enfatizar sobre la importancia de acumular reservas para armar un "colchón" capaz de enfrentar shocks externos.

Según explicó, los países con escasos activos líquidos quedan particularmente expuestos cuando se deteriora el acceso al financiamiento o los mercados internacionales se vuelven adversos. Por ello, comparó la acumulación de reservas con el ahorro de los hogares: así como una familia necesita liquidez para afrontar imprevistos, los países requieren activos disponibles para estabilizar su economía ante shocks externos.

El dólar oficial cerró la jornada en los $1.400, lo cual significó la mayor caída nominal en un mes. El volumen operado en el segmento contado fue de u$s458,3 millones , por lo que el BCRA se quedó con el 14,6%, cifra muy parecida a la del lunes.

Asimismo, los contratos de dólar futuro anotaron bajas generalizadas y el mercado "pricea" que el tipo de cambio para fines de marzo se ubicará en torno a los $1.420.