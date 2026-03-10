Microsoft presentó nuevas herramientas para impulsar la Inteligencia Artificial empresarial a gran escala

Microsoft anunció este martes una nueva serie de innovaciones para Microsoft 365 Copilot y presentó Microsoft 365 E7: The Frontier Suite, una solución pensada para llevar la Inteligencia Artificial empresarial a gran escala con un enfoque basado en “Inteligencia + Confianza”.
Los anuncios forman parte de lo que la compañía denomina Frontier Transformation, una nueva etapa en la adopción de inteligencia artificial que busca pasar de la experimentación a generar valor empresarial real. El objetivo es integrar la IA directamente en los flujos de trabajo cotidianos de las organizaciones.
Entre las actualizaciones más relevantes se encuentra Microsoft 365 Copilot Wave 3, una nueva generación de funciones que incorpora experiencias basadas en agentes de inteligencia artificial dentro de aplicaciones clave como Word, Excel, PowerPoint y Outlook.
Microsoft apunta a generar mayor diversidad en IA para clientes empresariales
Otra de las novedades es la mayor diversidad de modelos de IA disponibles para clientes empresariales. Microsoft anunció acceso a modelos líderes desarrollados por OpenAI y Anthropic -incluyendo Claude- con el objetivo de ampliar las capacidades de los sistemas de IA dentro de las organizaciones.
La empresa también presentó Microsoft Agent 365, una nueva plataforma diseñada para gobernar, gestionar y proteger agentes de IA dentro de entornos corporativos. Esta herramienta estará disponible de forma general a partir del 1 de mayo, con un precio de u$s5 por usuario.
Además, Microsoft lanzó Microsoft 365 E7: The Frontier Suite, una solución que combina Microsoft 365 E5, Copilot y Agent 365 en un único paquete orientado a empresas que buscan escalar el uso de inteligencia artificial.
La suite también estará disponible desde el 1 de mayo y tendrá un costo de u$s99 por usuario.
Con este conjunto de innovaciones, Microsoft busca ayudar a las organizaciones a integrar agentes de IA, potenciar la productividad de los equipos y escalar el uso de inteligencia artificial de forma segura, aprovechando el contexto y el conocimiento interno de cada compañía.
Según datos de la empresa, más del 90% de las compañías del Fortune 500 ya utilizan Copilot, mientras que el número de organizaciones que lo implementan a gran escala continúa creciendo rápidamente.
