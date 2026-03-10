Microsoft presentó nuevas herramientas para impulsar la Inteligencia Artificial empresarial a gran escala

La compañía anunció nuevas funciones para 365 Copilot y presentó Microsoft 365 E7: The Frontier Suite, una solución que integra IA, seguridad y gestión de agentes para potenciar su uso corporativamente.

Microsoft anunció este martes una nueva serie de innovaciones para Microsoft 365 Copilot y presentó Microsoft 365 E7: The Frontier Suite, una solución pensada para llevar la Inteligencia Artificial empresarial a gran escala con un enfoque basado en “Inteligencia + Confianza” .

Los anuncios forman parte de lo que la compañía denomina Frontier Transformation , una nueva etapa en la adopción de inteligencia artificial que busca pasar de la experimentación a generar valor empresarial real . El objetivo es integrar la IA directamente en los flujos de trabajo cotidianos de las organizaciones.

Entre las actualizaciones más relevantes se encuentra Microsoft 365 Copilot Wave 3 , una nueva generación de funciones que incorpora experiencias basadas en agentes de inteligencia artificial dentro de aplicaciones clave como Word, Excel, PowerPoint y Outlook.

Otra de las novedades es la mayor diversidad de modelos de IA disponibles para clientes empresariales. Microsoft anunció acceso a modelos líderes desarrollados por OpenAI y Anthropic -incluyendo Claude - con el objetivo de ampliar las capacidades de los sistemas de IA dentro de las organizaciones.

La empresa también presentó Microsoft Agent 365 , una nueva plataforma diseñada para gobernar, gestionar y proteger agentes de IA dentro de entornos corporativos. Esta herramienta estará disponible de forma general a partir del 1 de mayo , con un precio de u$s5 por usuario .

Además, Microsoft lanzó Microsoft 365 E7: The Frontier Suite, una solución que combina Microsoft 365 E5, Copilot y Agent 365 en un único paquete orientado a empresas que buscan escalar el uso de inteligencia artificial.

La suite también estará disponible desde el 1 de mayo y tendrá un costo de u$s99 por usuario.

Con este conjunto de innovaciones, Microsoft busca ayudar a las organizaciones a integrar agentes de IA, potenciar la productividad de los equipos y escalar el uso de inteligencia artificial de forma segura, aprovechando el contexto y el conocimiento interno de cada compañía.

Según datos de la empresa, más del 90% de las compañías del Fortune 500 ya utilizan Copilot, mientras que el número de organizaciones que lo implementan a gran escala continúa creciendo rápidamente.