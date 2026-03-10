Wall Street finalizó con mayoría de bajas, pese al alivio en los precios del petróleo

Pese a que Donald Trump prevé que el conflicto en Medio Oriente termine pronto, continúan las fuertes declaraciones cruzadas entre EEUU, Israel e Irán.

Wall Street cerró con mayoría de pérdidas , aunque acotadas, este martes 10 de marzo. Sucedió pese a que los precios del petróleo cayeron tras un repunte masivo en la sesión anterior, lo que alivió las preocupaciones inflacionarias.

Aun así, la incertidumbre sobre las perspectivas de la guerra con Irán persiste a pesar de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el pronto fin del conflicto.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,1% a 47.706,51 puntos; el S&P500 perdió un 0,2% a 6.782,43 puntos y el Nasdaq Composite se mantuvo estable en los 22.697,10 puntos

Trump afirmó que espera que el conflicto termine "muy pronto" y amenazó con más ataques estadounidenses si Irán intenta bloquear el suministro de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital por la que pasa una quinta parte del crudo mundial .

El primer mandatario añadió que considera tomar el control del estrecho, donde las interrupciones debidas al conflicto afectaron a los mercados globales y generaron temores de un aumento de la inflación a nivel mundial. Sin embargo, advirtió que Estados Unidos "podría ir más allá, y vamos a ir más allá". En particular, el presidente afirmó que mataría al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, si este no accede a las exigencias de Washington .

Jamenei, hijo de Alí Jamenei, quien fue asesinado en ataques estadounidenses e israelíes al inicio del conflicto en febrero, es considerado como una opción que podría mantener la línea dura de Teherán.

Por su parte, los líderes iraníes han declarado que no se permitirá el paso de "ni un litro de petróleo" por el estrecho, si Estados Unidos e Israel continúan con sus ataques. El ministro de Asuntos Exteriores del país asiático también descartó la posibilidad de conversaciones de alto el fuego con la Casa Blanca.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que la ofensiva militar "aún no terminó” sugiriendo que el objetivo de Israel sigue siendo desmantelar el poder clerical gobernante en Irán.

Mercados descontrolados a nivel global

Los principales índices de Wall Street experimentaron gran volatilidad el lunes, con la confianza inicialmente influenciada, por el temor a que la elección del nuevo Líder Supremo iraní, Mojtaba Jamenei, reforzara la línea dura de Irán y redujera la posibilidad de una rápida resolución del conflicto.

Los precios del petróleo se dispararon hasta aproximadamente u$s120 por barril, acercándose a sus niveles más altos desde 2022, impulsados por la preocupación por las continuas interrupciones en los flujos clave de suministro de petróleo.

"Los mercados financieros mundiales entraron en pánico el lunes al reconocer el peligro de un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz", declararon analistas de BCA Research en una nota.

Sin embargo, como muestra de la sensibilidad de los operadores a los acontecimientos derivados del creciente conflicto en Medio Oriente, estas medidas se revirtieron después de que Trump declarara a CBS News que la guerra está "prácticamente terminada". Las acciones estadounidenses cerraron la sesión al alza, el petróleo retrocedió y los rendimientos de los bonos bajaron.

Según el Wall Street Journal, los ministros de energía del grupo de los siete países avanzados se reunirán el martes, ya que los ministros de finanzas del G7 debatieron a principios de esta semana la liberación de posibles reservas de petróleo de emergencia para estabilizar los mercados del crudo.

Acciones destacadas y una OPI que da que hablar en Wall Street

Las acciones de Take-Two Interactive cayeron un 2,4% y el descenso parece estar vinculado al anuncio de NVIDIA de nuevas herramientas de generación de video con inteligencia artificial en la Game Developers Conference en San Francisco.

Boeing se hundió más del 7,2% después que The Wall Street Journal informara que la compañía descubrió fallas en el cableado que retrasarán las entregas de algunos aviones 737 MAX. El fabricante de aviones dijo que encontró cableado rayado en aviones no entregados y rastreó el problema hasta un error de mecanización.

Novo Nordisk A/S descendió un 2,6% cuando la compañía recibió una carta de advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU sobre violaciones de los requisitos de notificación de experiencias adversas de medicamentos posteriores a la comercialización.

Hims and Hers se disparó un 6%, sumándose a las ganancias del 49% del lunes tras las mejoras de los analistas después que la compañía anunciara una colaboración con Novo Nordisk.

Por otra parte, SpaceX no confirmó una fecha oficial de la Oferta Pública Inicial (OPI), pero se espera que se efectúe tan rápido como en junio de 2026. La cotización en bolsa de la firma se perfila como el punto culminante de lo que los analistas esperan que sea uno de los años más activos para las OPI en la memoria reciente.

Además, en un informe exclusivo de Reuters del martes 10 de marzo, este sugiere que SpaceX se inclina hacia una cotización en el Nasdaq. Esto se vincula a su deseo de una inclusión rápida en el índice Nasdaq 100, lo que desbloquearía el acceso a los grandes inversores institucionales que gestionan fondos indexados.